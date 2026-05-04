Marsol situa en més de 2.500 les societats inactives i defensa el projecte de llei per depurar el registre mercantil

El Govern ha presentat el Projecte de llei que ha de permetre depurar el Registre de Societats, on actualment consten prop de 15.000 empreses inscrites, de les quals unes 2.500 es consideren presumptament inactives. Aquestes acumulen incompliments com la manca de dipòsit de comptes, obligacions tributàries o la declaració dels beneficiaris efectius. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat que es tracta majoritàriament de societats antigues, constituïdes fa anys, moltes de les quals fa temps que no desenvolupen cap activitat. En aquest sentit, ha assenyalat que “són societats velles que ja es van constituir fa temps” i que en molts casos “fa molt temps que no fan cap activitat i no presenten comptes”.
Marsol també ha destacat que una part important d’aquestes societats no té presència real al país, ja que “no disposen d’assalariats ni activitat comercial” i, en alguns casos, es troben bloquejades per incompliments tributaris. Segons ha indicat, moltes no han respost als requeriments enviats per l’Administració, fet que reforça la percepció que no mantenen activitat efectiva. “La gran majoria d’aquestes societats no tenen assalariats ni activitat real”, ha afirmat.
“Per algunes coincidències penso que hi ha pisos buits vinculats a aquestes societats inactives” – Conxita Marsol
Un dels objectius de la iniciativa és creuar dades per detectar immobles vinculats a societats inactives que podrien estar buits, amb la voluntat d’incrementar l’oferta d’habitatge disponible. Tot i que no es disposa encara de xifres concretes, la ministra ha admès que hi ha indicis en aquest sentit: “Per algunes coincidències penso que sí que n’hi ha”. També ha apuntat que en alguns casos aquestes societats es van crear amb finalitats concretes, com la compra de pisos, però posteriorment han deixat de tenir activitat.
El projecte de llei introdueix un procediment de dissolució administrativa sense liquidació per a aquelles societats que hagin incomplert durant dos exercicis consecutius les seves obligacions bàsiques. L’objectiu és depurar el registre i garantir que només hi constin empreses amb activitat real. Segons Marsol, aquesta mesura permetrà “tenir un registre realment de societats que tenen activitat real” i evitar distorsions en les dades.
Les sancions oscil·len entre 500 i 2.000 euros per comptes i fins a 15.000 per incompliments de transparència
La normativa també estableix un règim sancionador per als incompliments relacionats amb la manca de dipòsit de comptes o la no declaració dels beneficiaris efectius. Les multes poden anar dels 500 als 2.000 euros pel retard en els comptes i entre 2.500 i 15.000 euros en matèria de transparència. A més, es preveu un procediment abreujat que permetrà sancionar de manera més ràpida determinats incompliments. En aquest sentit, Marsol ha indicat que “les sancions es podran fer més de pressa que tot el procés” i que es podran activar tan aviat com la llei entri en vigor.