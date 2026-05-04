  La columna de fum que ha alertat als veïns de la zona. | El Periòdic
Alerta veïnal per fum matinal

[Amb vídeo]: Una fumera al Tarter alerta els veïns, tot i que els Bombers asseguren que és una crema controlada

L’avís s’ha registrat cap a les 10.00 hores en detectar fum i algunes flames en una zona propera, sense necessitat d’activació operativa

Cap a les 10.00 hores d’aquest matí, diversos veïns han alertat el servei de Bombers en observar una fumera en una zona propera del Tarter, on també s’hi podien veure algunes flames. Segons ha pogut confirmar aquest mitjà de comunicació a través dels Bombers, l’origen del fum correspon a una crema controlada que s’està duent a terme a la zona. L’actuació no ha requerit cap intervenció per part del cos. Tot i això, els efectius ja estaven al corrent d’aquesta activitat, que es desenvolupa amb normalitat i sense incidències.

Una persona resulta ferida en un xoc frontal entre un turisme i un taxi a la CG-1, a l'altura de Santa Coloma

