[Amb vídeo]: Una fumera al Tarter alerta els veïns, tot i que els Bombers asseguren que és una crema controlada

Cap a les 10.00 hores d’aquest matí, diversos veïns han alertat el servei de Bombers en observar una fumera en una zona propera del Tarter, on també s’hi podien veure algunes flames. Segons ha pogut confirmar aquest mitjà de comunicació a través dels Bombers, l’origen del fum correspon a una crema controlada que s’està duent a terme a la zona. L’actuació no ha requerit cap intervenció per part del cos. Tot i això, els efectius ja estaven al corrent d’aquesta activitat, que es desenvolupa amb normalitat i sense incidències.