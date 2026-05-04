Detingut un conductor amb més de 3,3 d’alcoholèmia després de provocar un accident amb danys materials i fugir

Un home de 63 anys ha estat detingut aquest cap de setmana a Encamp després de provocar un accident de trànsit sota els efectes de l’alcohol i fugir del lloc dels fets. Segons ha informat la Policia, el conductor va registrar una taxa d’alcoholèmia de 3,37.
Els fets van tenir lloc dissabte a la tarda a la carretera dels Cortals, on el detingut va col·lidir amb un altre turisme en un accident que només va causar danys materials. Tot i això, l’home va abandonar el lloc sense facilitar dades ni esperar l’arribada dels agents. Minuts després, la Policia el va localitzar, li va practicar la prova d’alcoholèmia i el va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit.