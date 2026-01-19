La línia L2 reforça el servei a Encamp amb sis busos l’hora, més freqüències el cap de setmana i un nou servei nocturn

El Govern ha posat en marxa una nova millora del servei de transport públic a Encamp amb l’increment de la capacitat de la línia L2. Segons ha explicat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, “el que fem a partir d’avui és incrementar els serveis de la línia L2 de cinc a sis busos l’hora”, fet que permetrà disposar d’un autobús aproximadament cada deu minuts entre Encamp i Andorra, tant d’anada com de tornada. Forné ha remarcat que es tracta d’una aposta per una parròquia “molt compromesa amb el transport públic”, que també es beneficia del pas de la línia L4.
A aquesta ampliació s’hi suma un augment de les freqüències durant el cap de setmana. En concret, els dissabtes es passarà de tres a quatre busos, i s’incorpora com a novetat un servei nocturn. “Hi haurà un bus que sortirà a última hora de la nit, a les deu, des de l’Estació Nacional d’Autobusos fins al centre d’Encamp”, ha detallat Forné, amb l’objectiu de donar cobertura als treballadors que finalitzen la jornada a última hora al centre del país.
El secretari d’Estat ha situat aquestes mesures dins d’un procés de millora continuada del servei de bus. “És un servei que està creixent i que s’està estabilitzant, amb un creixement constant”, ha afirmat, tot destacant que aquest context ha permès introduir ajustos com l’increment d’un bus més per hora a l’L2. Forné ha recordat que el nou sistema s’ha estat treballant durant els darrers sis mesos, des de la seva posada en marxa al juliol, període durant el qual s’han detectat necessitats i s’han pogut aplicar millores. En aquest sentit, ha avançat que la valoració d’aquest mig any de funcionament ha estat clau per reforçar el servei a Encamp i per estudiar noves millores en altres parròquies.
Finalment, Forné ha valorat positivament els processos de pacificació dels nuclis urbans que s’estan impulsant a diverses parròquies. “Celebrem que els centres de les parròquies es vagin pacificant”, ha assenyalat, recordant que Encamp ja ho va fer a la part alta i que ara ho aplica també a la zona baixa. Segons el secretari d’Estat, aquestes actuacions beneficien el ciutadà, fomenten l’ús del transport públic en detriment del vehicle privat i s’estan estenent progressivament a altres parròquies del país.