Arrenca la primera fase de les obres a l’avinguda Joan Martí d’Encamp amb afectacions al trànsit durant dos mesos

Les obres de remodelació de l’avinguda Joan Martí han començat aquesta setmana amb l’inici de la primera fase, que afecta directament el carrer de la Molina. “El carrer de la Molina es veurà afectat durant dos mesos, que estarà tancat a la circulació, però sí que es podrà passar parcialment per una de les voravies”, ha explicat el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez. El tram afectat comprèn des de l’encreuament del carrer de la Molina fins a la rotonda del Prat de Genil, amb restriccions tant en sentit nord com sud. Un cop transcorreguts aquests dos mesos, el carrer es reobrirà en sentit de pujada.
Aquesta primera fase comporta també afectacions a la línia nacional d’autobusos. “Hi haurà afectacions en l’àmbit de la línia de bus nacional, ja que la parada del sentit sud de la Molina desapareix durant aquests dos mesos”, ha detallat Fernàndez. Durant aquest període, també queden anul·lades les parades de Riu Blanc i Prada de Moles, pel fet que la línia es desviarà per l’avinguda Príncep Benlloch i la carretera de Riberaygua. El cònsol menor ha precisat que, un cop reobert el carrer de la Molina, “la línia nacional podrà tornar a passar per l’avinguda Joan Martí i les parades de Riu Blanc i Prada de Moles tornaran a estar operatives”.
“Hi haurà afectacions en l’àmbit de la línia de bus nacional, ja que la parada del sentit sud de la Molina desapareix durant aquests dos mesos” – Xavier Fernàndez
En aquest mateix àmbit, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha explicat que “a partir d’avui hi haurà una parada provisional que durarà aquesta primera fase d’obres, aquests 12 mesos, aquí a la zona de la Molina”. Aquesta parada substitueix temporalment la del Museu de l’Automòbil. Forné ha afegit que, durant els dos primers mesos, “els busos L2 i L4 passaran pel carrer Príncep Benlloch, per darrere del nucli urbà”.
El projecte global de remodelació de l’avinguda Joan Martí té una durada estimada de 30 mesos i un cost total de 6.700.000 euros. Les obres es divideixen en quatre fases i s’estendran des de la part nord de l’avinguda fins als túnels de Ràdio Andorra. Fernàndez ha remarcat que la durada total no implica afectacions continuades als mateixos veïns: “Tot i que les obres durin 30 mesos, no vol dir que el veí davant de casa seva tingui obres durant 30 mesos”. La fase 1, d’uns 500 metres, es desenvoluparà al llarg dels pròxims 10 o 12 mesos.
“Tot i que les obres durin 30 mesos, no vol dir que el veí davant de casa seva tingui obres durant 30 mesos” – Xavier fernàndez
En el marc de les obres, el projecte preveu la creació d’una nova plaça a la zona sud de l’avinguda Joan Martí, a l’altura de la instal·lació esportiva de Prada de Moles. Segons ha explicat el cònsol menor, es tracta d’una zona amb mancances d’espais públics i s’ha optat per aprofitar l’actuació per generar un nou espai de trobada.
La remodelació inclou també una millora integral del mobiliari urbà. Es reduirà la calçada i s’ampliaran les voravies, es renovaran tots els serveis i s’instal·larà mobiliari homogeni amb el tram ja reformat de l’avinguda. El projecte contempla nous bancs, fanals, parades d’autobús renovades amb un disseny propi del comú, paviment de granit adaptat a les condicions climàtiques del país i la instal·lació de càmeres de seguretat, seguint la política del comú d’incorporar-les en cada nova actuació urbana.
Finalment, Fernàndez ha explicat que s’han definit protocols específics per als dies amb partits al Nou Estadi de la FAF a Encamp. “Tenim molt ben treballats els protocols amb el Futbol Club Andorra, la federació, el Govern i la policia”, ha indicat. En aquests casos, es tallarà la circulació per la carretera de Riberaygua durant les dues hores de durada dels partits, tot i que es mantindrà el pas dels autobusos de la línia nacional.