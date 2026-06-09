La Gonarda consolida el seu paper «clau» en una xarxa cada vegada més preparada per a la demanda futura

L’ETR de la Gonarda s’ha convertit aquest dimarts en una de les protagonistes de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, a través de la visita guiada que ha tingut lloc per mostrar el paper que juga dins de la xarxa elèctrica del país. “Una de les infraestructures claus per aconseguir aquesta resiliència és precisament aquesta instal·lació, que per això també la volem mostrar”, ha assenyalat el director de Noves Infraestructures de FEDA, Jordi Travé, en relació al model d’infraestructures que la parapública vol desplegar al llarg del territori.
Així, cal destacar que l’edició d’enguany de la Setmana Europea de l’Energia està dedicada a una energia “neta, segura i competitiva”, uns objectius que Travé considera alineats amb l’estratègia energètica andorrana: “Al tancament de l’any 2025, per exemple el 78% de l’energia que es va consumir a Andorra prové d’energia renovable”. En aquest sentit, l’ETR de la Gonarda és clau també dins d’aquest procés de transformació, el qual està també vinculat, alhora, al creixement experimentat per les Valls del Nord. “És una instal·lació que permet estar molt adaptada a la transició energètica i a l’increment de la demanda elèctrica del país”, ha afirmat Travé.
El responsable també ha posat en relleu que, actualment, l’ETR de la Gonarda assumeix entre el 20% i el 30% de la càrrega de la xarxa elèctrica nacional, una xifra que varia segons l’època de l’any i les necessitats del sistema. No és l’única ‘fita’ destacable de l’estació, ja que també s’ha posat en valor la integració paisatgística de les instal·lacions: “Difícilment una persona que passi per davant sàpiga identificar que això és una instal·lació industrial”, ha afirmat Travé, qui ha assegurat que tant a la Gonarda com a l’estació que s’està impulsant a la frontera del riu Runer s’ha treballat perquè les infraestructures tinguin el menor impacte visual possible.
Per altra banda, el secretari d’Estat de Transició Energètica, David Forné, ha aprofitat la visita per defensar la importància de reforçar les infraestructures elèctriques en un context d’electrificació creixent de l’economia. «Prop del 50% de l’energia consumida és electricitat», ha assenyalat, tot recordant que els sectors de la calefacció i el transport concentren «el 95% de les emissions d’efecte hivernacle del nostre país». Tanmateix, també ha advertit que la dependència exterior continua sent elevada: «La importació continua sent imprescindible», ha assenyalat.
En aquesta línia, i qüestionat per les mesures adoptades per reduir l’impacte acústic i ambiental de l’estació, Travé ha explicat que la infraestructura ha estat especialment aïllada per minimitzar el soroll, alhora que també s’han incorporat tota una sèrie de tecnologies amb criteris mediambientals. Entre aquestes, ha citat l’ús d’un oli especial al transformador principal que no requereix consum durant l’explotació i que, una vegada finalitzada la seva vida útil, genera un impacte ambiental inferior al dels productes convencionals. “També es van mirar molts aspectes mediambientals de la tecnologia que s’està utilitzant”, ha apuntalat.
Estat de les obres de la nova estació del Runer
En paral·lel, el responsable de FEDA ha actualitzat l’estat de les obres de la futura estació transformadora del riu Runer. Segons ha detallat, els treballs es troben actualment en fase d’excavació, mentre que a Espanya ja s’ha iniciat la primera fase de construcció de la línia d’alta tensió: “La fita final és aquesta interconnexió amb 225 quilovolts provinent d’Espanya, la qual hem començat fa poquet”, ha explicat Travé, qui també ha recordat que aquest projecte culminarà un procés iniciat fa més d’una dècada amb la connexió de França a 225 quilovolts, una actuació que va permetre “pràcticament triplicar la capacitat d’importació” d’energia.