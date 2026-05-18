  • El parc fotovoltaic de Grau Roig ple de neu. | FEDA
Durada aproximada de quatre setmanes

FEDA desmunta el parc solar de Grau Roig i encarrila la reconstrucció de la instal·lació per al 2027

L’informe atribueix el trencament de les plaques a una fallada estructural per un “mal disseny” dels elements de suport davant la càrrega de neu

FEDA ha iniciat els treballs de desmuntatge del parc solar de Grau Roig després dels danys provocats el passat mes de març per l’acumulació de neu sobre els panells fotovoltaics. L’operació, la qual tindrà una durada aproximada de quatre setmanes, marca l’inici del procés de reconstrucció de la instal·lació, prevista per al 2027. Els treballs consistiran en la retirada de la totalitat dels panells per comprovar quins es poden reaprofitar en el futur parc. Segons ha informat la parapública, aquesta actuació és necessària perquè les plaques que han quedat en bon estat es troben repartides per tota la instal·lació i, de cara a la reconstrucció, s’hauran d’agrupar.

Pel que fa a la resta de panells, FEDA preveu substituir-los per models diferents, aprofitant l’evolució tecnològica experimentada en els darrers anys amb l’objectiu de “maximitzar l’eficiència de la instal·lació”. La companyia també ha remarcat que, durant els tres anys de funcionament del parc, la producció energètica “ha complert amb les previsions establertes”, amb uns resultats al voltant dels 1,5 GWh anuals. En aquest sentit, asseguren que la instal·lació “ha funcionat correctament a nivell elèctric”.

Paral·lelament, FEDA continua avançant en l’anàlisi i l’auditoria de l’accident. Segons l’informe pericial preliminar, i tal com apuntaven les primeres anàlisis tècniques, el trencament de les plaques es va produir per “la fallada de l’estructura” a causa d’un “mal disseny dels elements que havien de garantir el suport de la càrrega de neu”. L’informe conclou que aquests elements “estaven dimensionats per a una càrrega molt inferior a la que s’ha de preveure per normativa”.

Així i tot, des de FEDA remarquen que el projecte sol·licitat “sí que incloïa tots els requeriments tècnics i necessaris” tenint en compte l’altitud del parc, les càrregues de neu i les condicions de vent. Davant d’aquesta situació, la parapública ha anunciat que està iniciant els tràmits legals corresponents per reclamar les pèrdues ocasionades arran de l’incident.

