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  • El secretari d'Estat, David Forné, aquest dimecres. | SFGA / JAViladot
Laura Gómez Rodríguez
  • Societat
Trànsit aeri

Forné deixa oberta la porta a consultar opcions per a la concessió d’Air Nostrum i fixa el juliol per prendre una decisió

Paral·lelament, l'heliport de la Caubella entra en la fase d'execució i concentrarà els vols nacionals, internacionals i els serveis d'emergència

Govern decidirà el mes de juliol el futur de la concessió dels vols entre l’aeroport d’Andorra-La Seu i les destinacions de Madrid i Palma després de les cancel·lacions i desviaments registrats durant el mes de maig. Així ho ha avançat aquest dimecres el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha admès que l’Executiu està analitzant la situació amb Air Nostrum, actual operadora del servei, abans de prendre una decisió sobre un contracte que s’allarga fins a finals d’aquest any.

Forné ha explicat que, després dels problemes registrats al maig, el Govern va traslladar a la companyia la seva preocupació perquè «no estàvem entenent què estava passant amb aquestes cancel·lacions i aquests desviaments». Per aquest motiu, es va acordar fer un seguiment de l’operativa durant els mesos de juny i juliol abans de valorar els passos a seguir. Segons ha indicat, els darrers dies els vols han recuperat la normalitat.

«Aquest cap de setmana hi ha hagut total normalitat«, ha afirmat, detallant que divendres es va operar el vol de Madrid, dissabte el de Palma i dimarts novament el de Palma «sense cap tipus d’incidència». Malgrat això, es mantenen obertes totes les possibilitats. «Al juliol hi ha una reunió presencial aquí per decidir què fem amb aquest contracte i estem treballant amb totes les opcions sobre la taula», ha assenyalat Forné, tot i deixar clar que la voluntat inicial no és canviar d’operador. «Ens agradaria acabar amb la companyia que ens ha fet costat des de tot aquest temps«, ha remarcat.

«Totes les opcions estan sobre la taula» [per al contracte dels vols a Madrid i Palma] – David Forné

Forné també ha confirmat que la decretaria d’Estat estudia diferents escenaris i manté contactes amb altres empreses del sector. «Evidentment volem anar a veure altres empreses perquè hi ha opcions«, ha explicat. Tot i això, ha insistit que «no és voluntat fer cap canvi» i que l’objectiu és entendre què ha provocat els incidents registrats al maig abans de prendre qualsevol decisió.

En aquest sentit, ha recordat que el contracte amb Air Nostrum finalitza a finals d’any i que el Govern aprofitarà les properes setmanes per analitzar l’evolució del servei. «Mirarem aquest mes què està succeint amb aquests desviaments que hi va haver al maig i decidirem a partir del juliol què és el que hem de fer», ha indicat.

El secretari d’Estat també ha volgut posar en valor l’activitat de l’aeroport d’Andorra-La Seu, assegurant que «està funcionant bé» i que continua guanyant activitat any rere any. Segons ha detallat, la infraestructura s’acosta als 20.000 vols anuals, registra un increment de l’activitat econòmica i continua ampliant serveis i instal·lacions. Tot i reconèixer que es tracta d’un aeroport de muntanya amb limitacions pròpies, ha defensat que se li ha donat «un impuls molt important».

L’heliport de la Caubella avança amb una nova reunió d’obra

En paral·lel, Forné ha informat de l’estat dels treballs de l’heliport nacional de la Caubella. El secretari d’Estat ha explicat que avui s’ha celebrat una nova reunió d’obra amb l’empresa concessionària per continuar avançant en el projecte. «L’heliport està en fase d’acabament«, ha assegurat, tot mostrant-se satisfet amb l’evolució d’una infraestructura que ha qualificat de «tema històric». Segons ha defensat, Andorra «mereixia un heliport de primera divisió» i aquesta instal·lació permetrà reforçar la connexió del país amb l’exterior.

La futura infraestructura centralitzarà tota l’activitat aèria vinculada als helicòpters. A més dels vols internacionals, assumirà els serveis que actualment es desenvolupen des de la Massana i també concentrarà els serveis d’emergència. «Concentrem tota l’activitat aèria del nostre país«, ha conclòs.

Forné situa el 2027 com a horitzó per ampliar rutes a l’aeroport de la Seu després de consolidar els vols actuals

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