Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La sentència establia, a més, la retirada de la pàtria potestat, la prohibició de contacte amb la víctima durant dotze anys. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Elevació al Tribunal Superior

L’advocat de l’acusat de violar la seva filla demana, en el recurs, l’absolució o la rebaixa de la pena a sis anys

La vista del recurs, davant el Tribunal Superior, es fa a porta tancada per protegir la menor mentre l’advocat també s’oposa a l’expulsió del Principat

La defensa de l’home de 42 anys condemnat a 15 anys de presó per haver violat la seva filla menor d’edat ha elevat el cas en recurs i ha demanat l’absolució de l’acusat. De manera subsidiària, sol·licita que no es condemni per violació i, en cas de mantenir-se la condemna, que la pena es rebaixi fins als sis anys de presó ferma.

L’advocat defensor sustenta la seva petició en presumptes “incoherències” en el relat dels fets exposat per la víctima, una menor de 14 anys, un element que considera clau per revisar la sentència dictada pel Tribunal de Corts.

La vista oral del recurs s’ha acabat aquest dijous a porta tancada, a petició de la Fiscalia, per protegir la menor implicada en el cas. Tot i que en principi era d’accés públic, la premsa ha hagut d’abandonar la sala un cop començada la sessió, fet que limita la informació disponible sobre el desenvolupament del procediment.

La defensa demana l’absolució o, alternativament, rebaixar la pena fins als sis anys de presó ferma

Entre les peticions formulades, la defensa també ha expressat la seva oposició a l’expulsió del país imposada en la sentència, que fixava aquest mesura per un període de vint anys.

Cal recordar que el Tribunal de Corts va condemnar l’acusat el passat 25 de febrer a 15 anys de presó per un delicte major continuat d’abús sexual sobre menor de 14 anys i un delicte major continuat d’agressió sexual constitutiva de violació en l’àmbit familiar. La resolució incloïa també un delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic.

La sentència establia, a més, la retirada de la pàtria potestat, la prohibició de contacte amb la víctima durant dotze anys, una indemnització de 15.000 euros pels danys morals i l’expulsió del Principat durant vint anys.

Ara, el Tribunal haurà de resoldre el recurs i determinar si manté íntegrament la condemna o introdueix modificacions en la pena imposada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu