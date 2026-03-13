Condemnat a 20 mesos de presó un resident per violar la seva companya de pis, dels quals ja n’ha complert 18

El Tribunal de Corts ha condemnat a 20 mesos de presó un home resident de nacionalitat colombiana per un delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació contra la seva companya de pis, uns fets que es remunten al juliol del 2024. La sentència, notificada aquest divendres, també estableix dotze anys de prohibició de contacte amb la víctima i quinze anys d’expulsió del Principat.
Val a dir que l’acusat es troba en presó provisional des del juliol del 2024, de manera que ja ha complert aproximadament 18 mesos de privació de llibertat. Amb la condemna de 20 mesos, li quedarien uns dos mesos per complir abans de quedar en llibertat.
Així tot, la defensa està valorant recórrer la sentència davant el Tribunal Superior, tot i que encara no és una decisió confirmada. Segons ha explicat l’advocat, la voluntat seria fer-ho per “orgull” i defensar la innocència del seu client. A la pràctica, però, una eventual resolució posterior ja no tindria efecte sobre el temps d’empresonament, encara que sí podria afectar la mesura d’expulsió del Principat imposada pel tribunal.
Els fets jutjats es remunten a la nit del 14 de juliol del 2024, al domicili que l’acusat compartia amb la víctima i la parella d’aquesta, que alhora era el seu cap de feina. Segons van informar mitjans del país, el relat que ara el tribunal considera provat, és que després d’una nit de festa els dos van tornar al pis i, en el transcurs d’una discussió a l’habitació de l’acusat, l’home va agredir sexualment la dona malgrat la seva oposició.
Durant el judici, celebrat els dies 14 i 15 de gener, la Fiscalia va sostenir que els fets havien quedat acreditats pel relat de la víctima, els testimonis de referència, els informes pericials i els àudios enregistrats la mateixa nit. Per això va sol·licitar nou anys de presó. La defensa, en canvi, va demanar l’absolució i va posar en dubte la credibilitat del relat de la denunciant i la consistència de les proves.