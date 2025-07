Reacció contundent

La CUP de la Seu d’Urgell acusa el Govern de promoure un model migratori basat en la precarietat laboral

La formació denuncia la concessió de permisos temporals sense garanties de drets i critica la manca d’inversió en serveis d’acollida i habitatge

La CUP de la Seu d’Urgell ha emès aquest dimecres un comunicat en què carrega contra les polítiques migratòries del Govern, al qual acusa de desenvolupar un model “orientat essencialment a l’aprofitament de mà d’obra temporal”. Segons la formació, aquest sistema es caracteritza per la contractació de treballadors estrangers als quals “se’ls concedeixen permisos de residència i treball temporal sense cap pretensió de garantir els seus drets ni oferir cap mena d’estabilitat”.

En el text, la CUP denuncia que aquest model no només afavoreix la incorporació de persones treballadores en condicions laborals precàries, sinó que també comporta una manca deliberada d’inversió en serveis públics essencials. En aquest sentit, apunten l’absència de polítiques d’acollida, habitatge i xarxes de protecció social.

La formació anticapitalista també critica l’aprovació recent de la Llei Òmnibus per part del Consell General, la qual asseguren “endureix encara més els requisits per al reagrupament familiar” i reforça els controls per detectar l’anomenat “reagrupament fraudulent”, amb la possibilitat de cancel·lar permisos en cas d’irregularitats. A més, consideren que aquestes mesures evidencien un sistema “especialment dur i excloent” cap a les persones migrades.

Paral·lelament, des de la CUP s’assenyala que mentre l’Estat andorrà “s’aprofita de la mà d’obra de les persones provinents d’altres països”, externalitza “els costos socials” a les administracions públiques catalanes. En aquest sentit, afirmen que “el problema no és la presència de persones migrades”, sinó un sistema que “segrega, exclou i precaritza vides”.

Davant d’aquesta situació, la CUP reclama a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell l’adopció de diverses mesures. Entre les peticions figuren una “reacció clara i contundent envers les autoritats andorranes”, la fi de la “criminalització de les persones migrades”, la implementació de mesures socials i públiques immediates a la Seu i a la comarca, l’aprovació urgent de polítiques específiques en matèria d’habitatge, i l’eliminació de “totes aquelles traves administratives que obstaculitzen el procés de regularització” de les persones estrangeres.