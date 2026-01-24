La Cortinada inaugura un nou espai d’oci per als més petits de la parròquia amb una xocolatada de benvinguda

Una quinzena de pares i mares, acompanyats dels seus fills i filles han participat aquest dissabte en la inauguració del nou espai d’oci per a infants i joves que el comú d’Ordino ha posat en funcionament a la planta baixa de l’Edifici del Quart de la Cortinada. L’obertura s’ha celebrat amb una xocolatada popular, que ha servit per donar a conèixer aquest nou equipament a les famílies del poble.
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha explicat que es tracta d’un espai pensat per als infants de la zona i per dinamitzar la vida comunitària. “Avui inaugurem aquesta sala, la sala del Quart, i avui la recuperem amb més nens perquè puguin fer activitats i dinamitzar una mica la parròquia, ja que últimament hi ha molts nens al poble de la Cortinada”, ha assenyalat. Coma també ha volgut agrair la col·laboració del Quart i de la comissió de festes per haver fet possible l’acord per disposar de l’espai, tot remarcant que “l’èxit de la sala dependrà de l’assistència dels infants i de la capacitat de donar-hi vida amb activitats”.
“Avui inaugurem aquesta sala, la sala del Quart, i avui la recuperem amb més nens perquè puguin fer activitats i dinamitzar una mica la parròquia” – Maria del Mar Coma
Per la seva banda, la consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol, ha detallat el funcionament del nou centre. “És una sala oberta a tots els infants acompanyats de la parròquia i obrirà els dissabtes a la tarda, de les 15.00 a les 19.00 hores. Hi haurà una persona per atendre’ls i ajudar-los amb el que necessitin”, ha explicat. Armengol ha afegit que l’objectiu és oferir una alternativa als nens que encara no poden accedir al Punt Jove, perquè “tinguin un espai on jugar, trobar-se amb els companys, estar amb els pares i gaudir d’un espai de comunitat”.
Durant aquest primer any, el comú preveu programar puntualment activitats i espectacles per donar a conèixer el potencial de la sala. Es tracta de propostes variades, com ara espectacles de màgia, tallers d’arts plàstiques, concerts musicals o activitats de dansa per a infants petits, que s’aniran anunciant a través de les xarxes socials. L’accés a l’espai serà lliure per a les famílies, amb activitats adaptades a diferents edats, i amb la voluntat que el nou centre esdevingui un punt de trobada habitual per als infants i joves de la Cortinada.