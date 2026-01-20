Ordino posarà en funcionament el 24 de gener un nou espai d’esbarjo infantil i juvenil al Quart de la Cortinada

El Comú d’Ordino posarà en funcionament, a partir del dissabte 24 de gener, un nou espai d’esbarjo adreçat a infants i joves de la parròquia situat a la Cortinada, amb l’objectiu d’oferir un punt de trobada segur, acollidor i adaptat a les necessitats de les famílies, infants i joves. El nou servei s’ubicarà a la planta baixa de l’edifici del Quart de la Cortinada i obrirà els dissabtes, de 15.00 a 19.00 hores, durant el període lectiu. La previsió és que l’espai funcioni al llarg del curs escolar i tanqui durant els mesos de juliol i agost.
L’espai comptarà amb una persona encarregada de la sala, qui vetllarà pel bon funcionament del servei i l’atenció als usuaris. Està concebut com un espai polivalent que permetrà, d’una banda, que els infants més petits hi puguin anar amb les seves famílies per compartir estones de joc amb altres infants, i de l’altra, que els joves disposin d’un lloc adequat per fer deures, treballs en grup o jugar a jocs de taula.
Permetrà que els infants més petits hi puguin anar amb les seves famílies per compartir estones de joc i que els joves disposin d’un lloc adequat per fer deures, treballs en grup o jugar a jocs de taula
De manera puntual és previst que es programin activitats dirigides i espectacles per als infants i joves. Precisament per celebrar l’inici d’aquest nou servei, aquest dissabte 24 de gener a les 17.15 hores s’oferirà l’espectacle d’animació per a tota la família ‘A tota màquina’. El Comú d’Ordino s’ha ocupat d’equipar i adequar l’espai perquè respongui a les necessitats d’aquest nou servei, amb materials i mobiliari pensats per fomentar la convivència, el joc compartit i el suport a les activitats educatives i de lleure.