La corporació d’Escaldes-Engordany recondueix al pressupost d’aquest 2026 gairebé cinc milions d’euros

El Comú d’Escaldes-Engordany ha donat el vistiplau aquesta tarda, en Consell de Comú, a la reconducció de gairebé cinc milions d’euros a l’exercici d’enguany d’aquelles accions ja compromeses i adjudicades que encara no s’han realitzat. En concret, el cònsol menor i conseller de Finances, Compres i TIC, Quim Dolsa, ha explicat que els crèdits es divideixen en dos blocs, un de despesa corrent, amb 491.879,83 euros, i un altre més rellevant corresponent a obres, amb 4.463.969,70 euros. En total, 4.955.849,53 euros.
Pel que fa a aquest darrer gruix, Dolsa ha mencionat que una bona part té a veure amb aparcaments, principalment amb el de l’església i el del Falgueró, equipaments que han comptat amb una inversió de prop de 15 milions d’euros. Val a dir que aquesta mesura no ha rebut l’aprovació de la minoria comunal, que s’ha abstingut.
Durant la sessió d’aquesta tarda, sí que s’ha aprovat per unanimitat un suplement de crèdit de 110.000 euros per adquirir un vehicle llevaneus. En detall, el conseller de Serveis comunals i Aparcaments, Marc González, ha fet esment que 173.000 euros ja estaven pressupostats en aquesta partida, però que davant el “dur” hivern viscut, la corporació va haver de comprar amb caràcter d’emergència dues pales i saladores. Amb tot, ha indicat la importància d’aquesta nova adquisició, “eines indispensables” per donar un bon servei, més encara quan la flota actual del comú té una antiguitat mitjana d’entre 23 i 25 anys.