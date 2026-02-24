Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La votació per aprovar la reconducció de gairebé cinc milions d'euros a l'exercici d'enguany. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Consell de Comú

La corporació d’Escaldes-Engordany recondueix al pressupost d’aquest 2026 gairebé cinc milions d’euros

La xifra es divideix en dos blocs, el més rellevant corresponent a obres, principalment relacionades amb l'aparcament de l'església i el del Falgueró

El Comú d’Escaldes-Engordany ha donat el vistiplau aquesta tarda, en Consell de Comú, a la reconducció de gairebé cinc milions d’euros a l’exercici d’enguany d’aquelles accions ja compromeses i adjudicades que encara no s’han realitzat. En concret, el cònsol menor i conseller de Finances, Compres i TIC, Quim Dolsa, ha explicat que els crèdits es divideixen en dos blocs, un de despesa corrent, amb 491.879,83 euros, i un altre més rellevant corresponent a obres, amb 4.463.969,70 euros. En total, 4.955.849,53 euros.

Escaldes “pensa” en el petit comerç i aprova un any més la bonificació de diferents tributs vinculats al sector

Llegir

Pel que fa a aquest darrer gruix, Dolsa ha mencionat que una bona part té a veure amb aparcaments, principalment amb el de l’església i el del Falgueró, equipaments que han comptat amb una inversió de prop de 15 milions d’euros. Val a dir que aquesta mesura no ha rebut l’aprovació de la minoria comunal, que s’ha abstingut.

Durant la sessió d’aquesta tarda, sí que s’ha aprovat per unanimitat un suplement de crèdit de 110.000 euros per adquirir un vehicle llevaneus. En detall, el conseller de Serveis comunals i Aparcaments, Marc González, ha fet esment que 173.000 euros ja estaven pressupostats en aquesta partida, però que davant el “dur” hivern viscut, la corporació va haver de comprar amb caràcter d’emergència dues pales i saladores. Amb tot, ha indicat la importància d’aquesta nova adquisició, “eines indispensables” per donar un bon servei, més encara quan la flota actual del comú té una antiguitat mitjana d’entre 23 i 25 anys.

El conseller de Serveis comunals i Aparcaments, Marc González, durant la sessió. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Notícies relacionades
La proposta arquitectònica de l’Espai Capital contempla la Casa Pairal, tres plantes d’aparcament i un recinte firal
Escaldes planteja al Govern un canvi en la ubicació d’un intercanviador previst al traçat del futur tramvia nacional
La nova L7 s’allargarà fins a l’Auditori Nacional a partir del 9 de març i doblarà els serveis entre la Massana i Ordino

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Escaldes “pensa” en el petit comerç i aprova un any més la bonificació de diferents tributs vinculats al sector
  • Societat
El Consell General organitza una conferència acadèmica i una d’història política per l’aniversari de la Constitució
  • Societat
L’autobús llançadora entre el Pas i l’Hospitalet s’amplia des d’avui amb una nova freqüència a les 16.00 hores
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La proposta arquitectònica de l’Espai Capital contempla la Casa Pairal, tres plantes d’aparcament i un recinte firal
  • Parròquies, Societat
Govern i comú aproven el parc temàtic infantil Dino Forest a Sant Julià de Lòria amb previsió d’obertura el proper estiu
  • Cultura, Parròquies
Les Jornades de Bruixeria de Sant Julià combinaran una mirada artística i acadèmica en la seva cinquena edició
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu