Detingut un home de 32 anys per presumptes tocaments a una dona en un domicili d’Andorra la Vella

La Policia ha detingut aquesta setmana a Andorra la Vella un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual per uns presumptes tocaments a una dona. L’arrest es va efectuar després que la víctima presentés una denúncia davant del cos de seguretat. Segons les primeres informacions, els fets haurien tingut lloc en un domicili.
Aquesta és una de les diverses actuacions relacionades amb presumptes delictes contra la integritat física i moral que la policia ha dut a terme durant els darrers dies.
Dilluns a la tarda, a Escaldes-Engordany, els agents van arrestar un home de 36 anys acusat presumptament d’haver agredit la seva filla de 13 anys. La intervenció es va iniciar després que el centre escolar de la menor activés el Protocol d’Actuació Immediata (PAI) i alertés dels fets.
Un centre educatiu va activar el Protocol d’Actuació Immediata després de detectar una presumpta agressió a una menor
D’altra banda, dimecres a la nit, a Sant Julià de Lòria, un home de 32 anys i una dona de 34 anys, que havien mantingut una relació sentimental, van ser detinguts com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral després d’una agressió mútua que s’hauria produït a l’interior d’un autobús.
Tres conductors arrestats per alcoholèmia i un altre per circular amb el permís suspès
Pel que fa als delictes contra la seguretat viària, la policia ha practicat diverses detencions durant la setmana. La matinada de dimarts, un home de 59 anys va ser arrestat després de donar una taxa d’alcoholèmia d’1,99. La intervenció es va produir gràcies a l’avís d’un ciutadà que havia observat un vehicle circulant de manera irregular per la CG-2.
Aquell mateix dia, en un control de carretera efectuat a Andorra la Vella, els agents van detenir el conductor d’una furgoneta que va registrar una taxa positiva d’1,07. Aquesta matinada de divendres, una conductora també ha estat arrestada després de donar un resultat d’1,48 en la prova d’alcoholimetria. La patrulla la va controlar quan circulava sense l’enllumenat obligatori.
A més, els darrers dies, un home de 53 anys ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia després de ser enxampat conduint amb el permís suspès.