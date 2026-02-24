Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Pol Forcada Quevedo
Consell de Comú

Escaldes “pensa” en el petit comerç i aprova un any més la bonificació de diferents tributs vinculats al sector

La minoria demana a l'equip comunal l'informe de les ajudes distribuïdes al llarg de l'any passat, entre altres, zones, barris i tipus de comerç

“Ho fem sempre pensant en els nostres comerciants”. Aquestes han estat declaracions de la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, abans d’aprovar per unanimitat durant el Consell de Comú d’aquesta tarda l’ordinació d’ajut per al foment i suport del petit comerç. De fet, és una mesura que ja es va tirar endavant l’any passat. Com llavors, la corporació aplicarà una bonificació del 25% a l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, així com a la taxa per la instal·lació de rètols comercials, la del servei d’higiene pública, la del servei d’enllumenat i la taxa per la instal·lació de terrasses.

A aquesta s’hi podran acollir persones físiques o jurídiques que hagin registrat uns ingressos durant el 2025 inferiors a 150.000 euros en cas d’activitat empresarial o professional i menors a 300.000 euros en cas d’activitat estrictament comercial. La sol·licitud s’haurà de presentar a tot tardar el 30 de juny, junt amb la mesura necessària d’estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes pendents amb el comú.

Com va succeir l’any passat, la minoria escaldenca també ha donat el vistiplau a la iniciativa. En aquest sentit, el conseller Gabriel Guerrero ha mencionat necessari donar suport a aquest teixit comercial “molt important per a la parròquia”. Així mateix, ha demanat a l’equip comunal l’informe de les ajudes distribuïdes al llarg de l’any passat: zones, barris, tipus de comerç… “El 20 de març del 2025 ja es van concedir i avui dia no hem tingut cap retorn, i ens agradaria tenir un resultat per poder fer millores de cara a l’any vinent”, ha completat.

