Detinguts dos joves amb 246 quilos de cable elèctric presumptament sostret de diverses obres del Principat

La policia ha detingut la matinada d’aquest dijous a Sant Julià de Lòria dos joves de 21 i 24 anys, un d’ells no resident, com a presumptes responsables de delictes contra el patrimoni després de ser sorpresos manipulant material elèctric.
L’actuació es va iniciar arran de l’avís d’un vigilant de seguretat, que va observar els dos homes prop d’uns contenidors d’escombraries mentre manipulaven cablejat. Quan els agents es van desplaçar fins al lloc, els van controlar mentre intentaven extreure cables d’una bobina.
Després de les comprovacions pertinents, la policia va inspeccionar el vehicle que utilitzaven, amb matrícula andorrana, i va trobar al maleter 30 rotllos addicionals de cable elèctric.
Els agents van localitzar 30 rotllos de cable al vehicle, valorats aproximadament en 3.000 euros segons la policia
Segons les primeres indagacions, un dels arrestats estaria relacionat amb la sostracció de cablejat en diverses obres de construcció del país durant els darrers dies. L’objectiu hauria estat obtenir-ne el coure per comercialitzar-lo posteriorment.
El material recuperat suma un total de 246 quilograms i té un valor estimat d’uns 3.000 euros. Els especialistes en delictes contra el patrimoni mantenen les investigacions obertes per determinar si els detinguts haurien pogut participar en altres fets similars.