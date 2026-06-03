La Copa del Món de BTT provocarà talls i restriccions a la CG-4 entre Pal i el port de Cabús des del 10 fins al 12 de juliol

La celebració de la UCI MTB World Cup Pal Arinsal 2026 comportarà afectacions importants a la circulació de vehicles a la carretera general 4 (CG-4) entre els dies 10 i 12 de juliol. Segons publica el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el trànsit quedarà interromput o restringit en diferents trams de la via per garantir el desenvolupament de la competició i la seguretat dels participants i espectadors.
En concret, des del divendres 10 fins al diumenge 12 de juliol, la circulació quedarà totalment interrompuda a la CG-4 des del punt quilomètric 6 (situat a la sortida del poble de Pal en sentit nord) fins al port de Cabús. El tall està previst cada dia entre les 7.00 i les 19.00 hores.
A més, el tram de la mateixa carretera comprès entre la rotonda d’Erts i aquest punt quilomètric 6 no quedarà completament tancat, però sí restringit. Durant el mateix horari, únicament hi podran circular els veïns i clients de la zona afectada, així com els vehicles vinculats a l’organització de l’esdeveniment esportiu.
Davant aquestes limitacions, les autoritats recomanen als assistents que vulguin desplaçar-se per seguir la prova esportiva que optin pel transport públic i evitin l’ús del vehicle privat. En aquest sentit, es recomana utilitzar tant les línies nacionals d’autobús L5 i L6 com les línies parroquials de la Massana, a més dels autobusos habilitats per l’organització dels Campionats del Món i el telecabina de la Massana.
Davant aquestes limitacions, les autoritats recomanen als assistents que vulguin desplaçar-se per seguir la prova esportiva que optin pel transport públic i evitin l’ús del vehicle privat
Malgrat la planificació anunciada, el dispositiu de mobilitat es podrà adaptar en funció de l’evolució de la cursa. Segons recull l’avís publicat al BOPA, la Policia podrà acordar nous talls de circulació o altres mesures addicionals si ho considera necessari per garantir la seguretat. Paral·lelament, el comú de la Massana adoptarà mesures específiques relacionades amb l’estacionament de vehicles als trams afectats.
Les autoritats recorden, a més, que durant aquests dies serà aplicable el règim sancionador previst al Codi de circulació, especialment pel que fa als articles relatius a estacionaments indeguts, restriccions temporals i compliment de la senyalització viària.