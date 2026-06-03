Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La cita a l'estació massanenca, en la seva edició del 2024. | Pal Arinsal MTB World Series
El Periòdic d'Andorra
Mobilitat

La Copa del Món de BTT provocarà talls i restriccions a la CG-4 entre Pal i el port de Cabús des del 10 fins al 12 de juliol

El tram de la mateixa carretera comprès entre la rotonda d’Erts i aquest punt quilomètric 6 no quedarà completament tancat, però sí restringit

La celebració de la UCI MTB World Cup Pal Arinsal 2026 comportarà afectacions importants a la circulació de vehicles a la carretera general 4 (CG-4) entre els dies 10 i 12 de juliol. Segons publica el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el trànsit quedarà interromput o restringit en diferents trams de la via per garantir el desenvolupament de la competició i la seguretat dels participants i espectadors.

En concret, des del divendres 10 fins al diumenge 12 de juliol, la circulació quedarà totalment interrompuda a la CG-4 des del punt quilomètric 6 (situat a la sortida del poble de Pal en sentit nord) fins al port de Cabús. El tall està previst cada dia entre les 7.00 i les 19.00 hores.

A més, el tram de la mateixa carretera comprès entre la rotonda d’Erts i aquest punt quilomètric 6 no quedarà completament tancat, però sí restringit. Durant el mateix horari, únicament hi podran circular els veïns i clients de la zona afectada, així com els vehicles vinculats a l’organització de l’esdeveniment esportiu.

Davant aquestes limitacions, les autoritats recomanen als assistents que vulguin desplaçar-se per seguir la prova esportiva que optin pel transport públic i evitin l’ús del vehicle privat. En aquest sentit, es recomana utilitzar tant les línies nacionals d’autobús L5 i L6 com les línies parroquials de la Massana, a més dels autobusos habilitats per l’organització dels Campionats del Món i el telecabina de la Massana.

Davant aquestes limitacions, les autoritats recomanen als assistents que vulguin desplaçar-se per seguir la prova esportiva que optin pel transport públic i evitin l’ús del vehicle privat

Malgrat la planificació anunciada, el dispositiu de mobilitat es podrà adaptar en funció de l’evolució de la cursa. Segons recull l’avís publicat al BOPA, la Policia podrà acordar nous talls de circulació o altres mesures addicionals si ho considera necessari per garantir la seguretat. Paral·lelament, el comú de la Massana adoptarà mesures específiques relacionades amb l’estacionament de vehicles als trams afectats.

Les autoritats recorden, a més, que durant aquests dies serà aplicable el règim sancionador previst al Codi de circulació, especialment pel que fa als articles relatius a estacionaments indeguts, restriccions temporals i compliment de la senyalització viària.

La Copa del Món de BTT torna per 11a vegada a Andorra i ho farà amb Roger Turné com a únic protagonista local

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Cinca demana posar «en una coctelera» natalitat, cotitzants i pensionistes per entendre el repte de les pensions
La CASS evita el pagament de gairebé 788.000 euros a causa d’executar els control de les pensions d’invalidesa
La Fiscalia retira l’acusació contra els dos policies i demana l’absolució pel cas de detenció il·legal i tracte degradant

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Andorra rep més de 631.000 visitants a l’abril, amb una caiguda dels turistes compensada pels excursionistes
  • Societat, Successos
Alerta per una campanya massiva d’SMS fraudulents que suplanten el cos policial per comunicar falses multes de trànsit
  • Societat
L’entrada de vehicles al país disminueix un 5,1% a l’abril marcada per la forta caiguda del trànsit procedent de França
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Escaldes retira un pollancre negre del Prat del Roure després de detectar-ne una vitalitat reduïda
  • Cultura, Parròquies
La Festa del Poble d’Encamp aposta per una programació liderada per Suu, Triquell, Buhos i ‘This is Michael’
  • Parròquies, Societat
El comú torna a insistir que el projecte del telefèric encara es pot desencallar: «Continuem tenint la porta oberta»
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu