  • Foto de família, aquest matí. | SFGA/CEsteve
Pol Forcada Quevedo
Ciclisme - Cita mundial

La Copa del Món de BTT torna per 11a vegada a Andorra i ho farà amb Roger Turné com a únic protagonista local

La cita continuarà visitant el país durant tres anys més, aquesta és almenys la previsió, ja que ja hi ha enllestit un acord amb Warner que resta tancar

Pal Arinsal acollirà un any més, i ja en van 11, la Copa del Món de BTT. Ho farà entre el 9 i el 12 de juliol per continuar sent un esdeveniment que, en paraules del cap de Govern, Xavier Espot, “confirma Andorra com una referència internacional dins el món del ciclisme de muntanya”. Això sí, aquesta vegada ho farà amb Roger Turné com a únic representant, prenent part en Cross-Country Olímpic.

“Ens hem centrat molt en la feina de base, en intentar que en uns anys tinguem més representants. Al cap i a la fi, és millor tenir un de qualitat perquè aquesta és una prova de molt nivell en la qual tampoc ens convé posar gent que no està a disposició”, ha assenyalat el director tècnic de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Víctor de la Parte.

“Confirma Andorra com una referència internacional dins el món del ciclisme de muntanya” – Xavier Espot

No serà pas la primera participació de Turné a la cita de casa. L’any passat ja hi va ser, tot i que la va finalitzar amb una caiguda que el va obligar a abandonar quan estava a punt d’encarar l’última volta. El ‘rider’, ja recuperat, ha donat el tret de sortida a la temporada a la Copa del Món de Mona Yongpyong (Corea del Sud), en què va assolir la 37a plaça, i es marca l’objectiu a Andorra de completar tota la prova, fita que encara mai ha aconseguit cap pirenaic.

El programa arrencarà el dijous dia 9 amb els entrenaments i l’endemà arribaran les primeres finals de Short Track (XCC) i les qualificacions de Descens (DHI). Ja dissabte serà el torn de les grans finals d’aquesta darrera disciplina, i diumenge el Cross-Country (XCO) posarà el punt final a l’edició. Totes les curses, a més, amb novetats. Les ha avançat el director general, David Hidalgo, destacant especialment l’arribada, que s’ha fet amb molta més proximitat al públic, estil ‘paddock’ de la Fórmula 1.

Les xifres del 2025

En total, l’edició de l’any passat va comptar amb 653 atletes de 42 nacions diferents. Així mateix, es va fer cobertura de la cita en 48 països, una xifra que enguany podria anar a l’alça, i va tenir vuit milions d’espectadors i una valoració econòmica de 7,6 milions d’euros.

La previsió

“L’objectiu és que hi hagi més públic al lloc, i que s’hi quedi durant tot el dia i tingui sempre, a part de les curses, activitats paral·leles”, ha destacat Hidalgo. Si bé ha reconegut que les xifres depenen molt de les previsions meteorològiques, ha mencionat que sempre es mouen entre les 5.000 o 6.000 persones per competició. “La muntanya té les capacitats que té, i l’interessant és que les persones puguin arribar còmodament, estar-s’hi còmodament i, al moment que s’acaba la cursa, que és quan hi ha la desbandada, que també puguin marxar amb organització”, ha afegit.

Tres anys més

Més que consolidada, la Copa del Món continuarà visitant el Principat durant tres anys més. Aquesta és almenys la previsió, ja que el director general de la prova ha comentat tenir enllestit un acord amb Warner Bros, gestora del circuit, el qual encara han d’acabar de tancar. Pel que fa als Mundials, “de moment no està sobre la taula”.

