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  • Un vehicle de control policial estacionat al carrer. | Marvin Arquíñigo
Paris Mameghani Garcia
Actuacions policials

Cinc detencions més aquests dies, destacant una agressió marital i dos conductors amb taxes de més d’1,75 g/l

La parella agredida presentava marques de violència al coll i als llavis, mentre el sinistre al volant va deixar malmesa una barrera a la capital

A banda de la detenció de dos turistes dissabte al Pas de la Casa, la Policia també va haver d’intervenir un dia abans, a les 02.25 hores, quan es va detenir un home resident de 48 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. El cos va haver d’acudir per notificar-se una agressió conjugal, a on van trobar «a una dona molt nerviosa i plorant, amb evidents signes d’haver estat agredida per la seva parella», la qual presentava sang als llavis i una forta vermellor a la zona del coll.

Durant aquell mateix divendres i el diumenge 2 d’agost, els agents de la Policia van detenir dos homes més de 30 i 31 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra l’administració de justícia, en aquest sentit «els interessats havien crebantat una ordenança penal que els hi suspenia el seu permís de conduir», segons ha fet saber el cos en un comunicat.

Danys materials en un altre sinistre per alcohol al volant

En un altre ordre, en la matinada del passat dissabte també es van detenir dos homes de 34 i 36 anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes d’1,88 i 1,77 g/l, destacant que el segon d’ells també se li va imputar un delicte contra el patrimoni, «ja que va causar danys i desperfectes en una barrera d’un aparcament d’Andorra la Vella», segons ha estipulat avui el cos.

Controlats el dissabte dos turistes a la frontera amb França per ocultar en una bossa i al cos diferents estupefaents

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