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Paris Mameghani Garcia
Actuacions policials

Controlats el dissabte dos turistes a la frontera amb França per ocultar en una bossa i al cos diferents estupefaents

Els involucrats van intentar accedir pel Pas de la Casa quan se'ls va obligar a sotmetre's a un control amb un ca, el qual va detectar els químics

La Policia va detenir dissabte a la tarda a la frontera francoandorrana els dos ocupants d’un turisme, home i dona i ambdós turistes de 31 i 26 anys, quan intentaven accedir al Principat. En aquest cas, el cos d’ordre els va informar que s’efectuaria un control en matèria d’estupefaents amb l’ajuda d’un gos ensinistrat en la detecció d’aquests, moment que els implicats van proferir a manifestar «espontàniament no ser consumidors i encara menys posseïdors de cap producte».

El gos ensinistrat va detectar l’olor de diferents substàncies estupefaents tant a la bossa de mà que duien els dos implicats com a la part íntima de la senyora

Durant la recerca efectuada pel ca, aquest va marcar amb insistència en una bossa de mà i a la part genital de la dona. Així mateix, els agents van trobar dues pastilles d’èxtasi a dintre de la bossa, dues balances de precisió, com també un embolcall, i a l’interior, 60 bossetes hermètiques per fer petites dosis d’estupefaents. Altrament, també es va confiscar un pot de vidre «que contenia una substància vermella que s’utilitza per calorejar i donar certa olor de substàncies estupefaents», segons ha remarcat la Policia.

Paral·lelament, el cos d’ordre va indicar a la senyora que s’hauria d’efectuar un registre més acurat per part d’una agent policial femenina, moment en el qual la interessada «va lliurar voluntàriament un moneder que duia a la seva part íntima, i en l’interior del mateix es va trobar sis pastilles més d’èxtasi, 31,13 grams de ketamina i 4,44 grams de MDMA«, moment que es va procedir a la seva detenció. Val a dir que la Policia sospita que els fàrmacs il·legals haurien volgut ser traslladats a Andorra per a la seva futura venda.

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