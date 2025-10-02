Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Solidaritat internacional

La Coordinadora per l’Habitatge mostra la seva solidaritat i denuncia el “segrest” dels participants de la flotilla

El vaixell Sirius va ser interceptat en aigües internacionals per forces navals israelianes i els seus tripulants van ser retinguts

En un comunicat enviat a mitjans, la Coordinadora per l’Habitatge Digne ha condemnat “l’assalt en aigües internacionals” contra la flotilla i el que descriu com “el segrest de les persones que hi participaven”. L’entitat afirma que “aquesta acció és contrària al dret internacional” i remarca que el poble palestí “fa dècades que pateix bombardejos, fam i destrucció”.

Tot i que el col·lectiu centra el seu treball en la defensa del dret a l’habitatge a Andorra, assegura que “la solidaritat internacional forma part dels valors que també ens han ajudat, històricament, a guanyar drets i llibertats”. El comunicat recorda que “Andorra no viu aïllada del món” i que la ciutadania del país “ja ha demostrat moltes vegades la seva solidaritat”.

En aquest marc, la Coordinadora anuncia que “ens solidaritzem amb el poble palestí i amb totes les persones que resisteixen la massacre” i dona suport a entitats com Hope Palestina. A més, fa una crida al Govern “a abandonar l’equidistància formal” i a tota la ciutadania i col·lectius socials “a posicionar-se i sumar-se a les accions de suport i solidaritat que s’organitzin”.

L’entitat conclou que “no podem restar en silenci davant un genocidi” i que, des d’Andorra, cal “fer sentir la nostra solidaritat amb Palestina”.

