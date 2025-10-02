Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Alguns membres de la flotilla. | Global Sumud Flotilla
Política internacional

El Ministeri d’Exteriors confirma que no hi ha cap ciutadana andorrana al vaixell Sirius de la flotilla cap a Gaza

Govern recorda que no hi ha andorrans inscrits al registre de viatgers però assegura assistència consular a qui ho sol·liciti

El Ministeri d’Afers Exteriors ha informat aquest dijous que no hi ha constància de cap ciutadana andorrana al vaixell Sirius, integrant de la Flotilla que transportava ajuda humanitària cap a Gaza.

Fonts oficials han remarcat que “al Ministeri d’Afers Exteriors no hi consta que hi hagi cap ciutadana andorrana”. En aquest sentit, han especificat que “no hi ha cap inscrit al Registre de viatgers”. També han afegit que “cap organisme ha contactat amb Andorra en relació a aquest vaixell per sol·licitar assistència”.

Tot i això, el Govern ha volgut deixar clar que, “arribat el cas que algú en aquesta situació es posés en contacte amb el Ministeri, se li procuraria l’assistència consular necessària”.

Aquest posicionament arriba després de les denúncies internacionals sobre la intercepció del vaixell Sirius i d’altres embarcacions en aigües internacionals per part de forces navals israelianes. La comunicació amb els tripulants va quedar interrompuda i la situació actual dels participants encara no ha estat confirmada.

Segons les organitzacions que impulsen la Flotilla, l’objectiu principal era fer arribar material humanitari destinat a la població civil de Gaza.

