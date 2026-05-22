La capital projecta duplicar les places d’aparcament del Fener 2 i busca nous espais a Santa Coloma i la Margineda

“Amb el que estem treballant és que puguem arribar com a mínim a les 200 places”. Així ha anunciat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, el projecte per construir un aparcament modular al Fener 2, en un terreny de titularitat comunal, amb l’objectiu de duplicar la capacitat actual de l’espai i que pugui entrar en funcionament entre finals d’aquest any i principis del vinent. Surana ha explicat que la corporació estudia aquest model perquè permet reduir de manera significativa els terminis de construcció.
Actualment, el terreny disposava d’un centenar de places i el projecte en preparació preveu ampliar-les fins a unes 200. El responsable comunal també ha confirmat que el comú manté converses amb propietaris per habilitar nous aparcaments a les zones de Santa Coloma i la Margineda. Tot i això, ha admès que la manca d’espais disponibles i l’orografia compliquen les negociacions. “S’ha de ser prudent perquè aquestes converses s’han de portar des de la discreció”, ha manifestat.
En resposta a les crítiques sobre la pèrdua de places d’aparcament a la parròquia, Surana ha assegurat que la corporació actual “està treballant de manera molt intensa” per ampliar l’oferta disponible. El conseller ha recordat que el l’ens comunal ha obert l’aparcament de Can Rodes, el qual “ha duplicat la capacitat de places”, i ha apuntat que una part de l’aparcament del Fener ha estat recuperada per la propietat privada després de finalitzar-hi unes obres.
El conseller de l’oposició, David Astrié, ha advertit, però, que Andorra la Vella necessita anticipar-se davant el creixement de la població i de l’activitat econòmica. Segons ha exposat, cada vegada desapareixen més parcel·les privades destinades a estacionament perquè es transformen en projectes immobiliaris.
En aquest context, el Consell de Comú ha aprovat la renovació del contracte d’arrendament de la parcel·la Canimà, corresponent a l’aparcament Valira, per un període de tres anys a partir de l’1 de juny del 2026. L’equipament, situat a la zona del Prat d’Emprivat, disposa d’unes 180 places i tindrà un cost mensual de 32.850 euros.
Surana ha defensat que la renovació forma part “del pla estratègic d’aparcaments” impulsat per la corporació i ha situat l’increment respecte al contracte anterior en “uns 3.000 euros mensuals”. El conseller també ha agraït a la propietat que continuï cedint l’espai “i donant un servei a la ciutat”.
Per la seva banda, Astrié ha avalat la renovació perquè “el que manca a la parròquia són llocs d’aparcament”, però ha aprofitat el debat per plantejar una revisió de la gratuïtat dels primers trenta minuts d’estacionament per als turistes. Segons ha defensat, bona part dels residents disposen de la targeta PK i ja es beneficien de tarifes reduïdes.
Ordinació d’associacions i subvencions
Durant la sessió, també s’ha aprovat la nova ordinació reguladora de subvencions, una actualització normativa que reforça les obligacions de transparència per a les entitats que rebin ajudes públiques iguals o superiors a 10.000 euros. La nova regulació eleva del 60% al 80% el percentatge màxim de finançament de les activitats subvencionades amb l’objectiu de facilitar iniciatives d’interès social o utilitat pública.
El Consell de Comú ha donat llum verd igualment al nou Reglament del Registre Comunal d’Associacions, que simplifica els tràmits administratius i adapta els requisits documentals a la realitat actual de les entitats de la parròquia.
Finançament comunal
En l’àmbit financer, el cònsol major, Sergi González, ha informat que la liquidació pressupostària del primer trimestre del 2026 presenta un resultat positiu de 670.763 euros, amb ingressos liquidats de 12,48 milions i despeses d’11,81 milions. La tresoreria comunal se situa en 18,29 milions d’euros i l’endeutament representa el 24,52% del límit legal permès.