El Principat afronta un cap de setmana de temperatures de ple estiu amb màximes que poden arribar als 30 graus

El Principat enceta aquest divendres una jornada marcada per un ambient plenament estiuenc i temperatures especialment elevades per a finals de maig, amb valors que en alguns sectors del sud del país podrien arribar fins als 30 graus. La situació meteorològica està condicionada per l’entrada d’una massa d’aire càlid associada a una dorsal anticiclònica procedent del nord d’Àfrica, un escenari que afavorirà el temps estable i l’augment generalitzat dels termòmetres durant els pròxims dies.
La previsió apunta a un divendres dominat pel sol i amb vent feble de component nord. Les temperatures màximes se situaran als 28 graus a Andorra la Vella, als 25 graus a 1.500 metres i als 13 graus al Pas de la Casa, tot i que al sud del país els registres podrien acostar-se als 30 graus. Pel que fa a les mínimes es trobaran des dels 11 graus a Andorra la Vella, 6 graus a 1.500 metres i 7 graus al Pas de la Casa.
Les altes pressions bloquejaran l’arribada de precipitacions i consolidaran un episodi de calor inusual per finals de maig
L’ambient càlid es mantindrà també dissabte gràcies al bloqueig atmosfèric provocat per les altes pressions, que dificultarà l’arribada de fronts i precipitacions. La jornada tornarà a estar marcada pel predomini del sol i l’absència de canvis destacables.
Per dissabte, el Servei Meteorològic preveu que les màximes encara pugin lleugerament fins als 29 graus a Andorra la Vella i als 26 graus a 1.500 metres, mentre que al Pas de la Casa es mantindran al voltant dels 13 graus. Les temperatures mínimes seran de 12 graus a la capital, 8 graus a 1.500 metres i 8 graus al Pas de la Casa.