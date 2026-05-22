Canillo lidera l’hivern turístic amb un 76,4% d’ocupació mentre Andorra la Vella és l’única zona que retrocedeix

La temporada d’hivern 2025-2026 ha tancat amb una ocupació turística lleugerament superior a la de l’any passat, però amb comportaments molt desiguals segons la zona del país. Així es reflecteix a través de les dades de l’enquesta presentada per l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT), elaborada sobre una mostra de 806 apartaments turístics i en què es desprèn que l’ocupació mitjana global se situa en el 67,5%, dos punts per sobre del 65,5% registrat durant la temporada 2024-2025.
En aquest sentit, Canillo lidera els resultats amb una ocupació mitjana del 76,4%, millorant 5,5 punts respecte de l’any anterior. La parròquia registra un creixement destacat al desembre, quan passa del 69,5% al 81,7%, i manté dades elevades durant tota la temporada: 87,4% al gener, 89,9% al febrer i 82,9% al març. Una tendència que també es veu reflectida a Encamp, parròquia que tanca l’hivern amb una ocupació mitjana del 66,2% i que va fer un ‘salt’ al mes de març del 55,9% al 71,6%, gairebé setze punts més que el 2024-2025. Cal destacar que la parròquia encampadana compta actualment amb 453 apartaments analitzats. En tercer terme se situa Ordino, qui passa d’una ocupació mitjana del 61,9% al 64,9%, i on destaquen les dades del febrer, quan arriba al 84,1%.
La davallada a la capital es concentra especialment durant el tram final de la temporada, amb un març que cau del 55,2% al 40,5%, i un abril que baixa fins al 24,2%
En canvi, Andorra la Vella és l’única zona que retrocedeix respecte de l’any anterior, i és que la capital tanca la temporada amb una ocupació mitjana del 56,5%, 1,4 punts menys que el 2024-2025. La davallada es concentra especialment durant el tram final de la temporada, amb un març que cau del 55,2% al 40,5%, i un abril que baixa fins al 24,2%. L’AEAT interpreta les dades com el reflex “d’una temporada d’esquí més curta” o d’un avançament del final de l’activitat hivernal. Una situació que també es veu, d’alguna manera, relacionada amb Arinsal, zona que pateix la caiguda més pronunciada a l’abril, passant del 40% al 20%, i que l’entitat també atribueix a l’avançament del tancament de la temporada. Tanmateix, cal destacar que Arinsal aconsegueix enfilar-se fins al 98% d’ocupació al febrer i al 92% al gener, sent el punt amb més demanda de tot l’hivern.
L’informe també confirma que febrer continua sent el gran motor de la temporada d’hivern i el període de màxim rendiment per al sector dels allotjaments turístics, ja que coincideix amb les vacances escolars d’hivern de França, Bèlgica o Holanda, fet que dispara l’arribada de visitants. Durant aquest període, i com s’ha esmentat, Arinsal arriba fins al 98% d’ocupació, Encamp supera el 90% i Canillo frega també el 90%. En aquest sentit, l’AEAT considera que aquestes setmanes són “estratègiques” perquè condicionen bona part del resultat global de la temporada.