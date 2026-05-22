Exdiputats europeus asseguren que un ‘no’ a l’Acord d’associació amb la Unió Europea “no suposa cap amenaça”

Exdiputats europeus participants al Consell de la FP-AP celebrat al Centre de Congressos han defensat que un hipotètic ‘no’ d’Andorra a l’Acord d’associació amb la Unió Europea “no suposa cap amenaça” per al país. Així ho han expressat aquest divendres tant el membre del secretariat i representant de Bèlgica, Roland Roblain, com l’expresident del Consell i representant de Suïssa, Filippo Lombardi, en el marc de la reunió i el seminari sobre ‘El futur de la democràcia en el context de la intel·ligència artificial’.
Roblain ha afirmat de manera contundent que “no veig on seria l’amenaça si Andorra diu no a la Unió” i ha recordat el cas del Regne Unit. “La Gran Bretanya va dir no després d’haver dit sí i d’haver format part dels altres països de la Unió”, ha assenyalat, tot afegint que “continuen sent europeus, igual que els andorrans són europeus”. En aquest sentit, ha defensat que Andorra “continuarà sent amiga d’Europa, independentment de si en són membres o no”.
El representant belga ha recordat que Andorra ja disposa d’acords parcials amb Europa, com l’acord monetari, i ha remarcat que la decisió sobre l’Acord “és la voluntat del poble”. També ha insistit en la necessitat que la ciutadania disposi de tota la informació abans de posicionar-se sobre el futur encaix amb la Unió Europea. “Cal que el poble estigui ben informat”, ha destacat, tot lamentant que sovint els ciutadans “no estan prou informats sobre què és aquesta Unió, què pot aportar de positiu i quins poden ser eventualment els aspectes negatius”. Segons Roblain, aquesta tasca informativa “és el paper dels polítics”.
En la mateixa línia, Lombardi ha assegurat que tampoc considera que rebutjar-lo representi un perill per a Andorra. L’expresident del Consell ha defensat el model suís de relació amb la Unió Europea i ha apuntat que el debat andorrà “encara no és d’adhesió total, sinó d’acords similars als que té Suïssa”. Així, ha recordat que el país helvètic manté “120 acords bilaterals amb la Unió Europea” i que actualment continua negociant nous marcs de cooperació. Lombardi ha subratllat que “és bo apropar-se a la Unió Europea” i treballar mitjançant acords tècnics i legals, encara que “no sigui una participació plena de tipus polític”. A parer seu, aquesta fórmula “té molt efecte per a l’economia”.
Les declaracions s’han fet durant la reunió del Consell de l’FP-AP i el seminari organitzat pel GESCO al Centre de Congressos, el qual reuneix una trentena d’exdiputats d’una desena de països. La trobada aborda especialment el futur de la democràcia i el paper de la intel·ligència artificial. La presidenta del Consell i representant andorrana, Rosa Maria Mandicó, ha remarcat que la intel·ligència artificial “és un tema que realment preocupa” i que aquest va ser un dels motius per organitzar la trobada a Andorra.
A més, Mandicó ha qualificat d’“honor” acollir l’assemblea a Andorra. Mandicó ha explicat que els treballs se centren a preparar el contingut del col·loqui que se celebrarà d’aquí a dos anys i que culminarà amb una declaració a Berna. També ha detallat que durant les sessions s’aborden qüestions internes, com l’adhesió de nous membres, recordant que en l’última assemblea es va acceptar Ucraïna com a estat de ple dret.
Roblain també ha aprofitat la seva intervenció per felicitar Mandicó per la seva primera presidència del Consell, tot recordant que va ser ell mateix qui la va animar a presentar-se i ha valorat que “ha conduït els debats molt i molt bé”. Lombardi, per la seva banda, ha mostrat “molta il·lusió” per acompanyar la seva successora a Andorra i ha reivindicat el paper de la diplomàcia, el dret internacional i els exparlamentaris davant els conflictes internacionals actuals.