  • Un obrer treballant en la zona afectada de la plaça del Poble. | Marvin Arquíñigo
Termini d'execució de quatre setmanes

La capital destina gairebé 79.000 euros a impermeabilitzar les jardineres de la plaça Vinyes per frenar les filtracions

González assegura que els treballs no estaven previstos perquè “no hi havia goteres en aquell moment” i que s'estan posant “tots els recursos”

La impermeabilització de les jardineres de la plaça Vinyes tindrà un cost de 78.843 euros. El comú ha adjudicat de manera directa els treballs a l’empresa Sideco per solucionar les filtracions d’aigua detectades a l’aparcament Vinyes, situat sota la plaça, segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Les obres, les quals ja estan en marxa, tenen un termini d’execució de quatre setmanes i la previsió és que quedin enllestides durant el mes de juny, amb l’objectiu així de posar fi a les goteres que afecten el pàrquing subterrani.

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat que aquesta actuació se centra específicament en la zona de les antigues jardineres: “Dins el projecte inicial no estava contemplat fer aquesta impermeabilització perquè no hi havia goteres en aquell moment”, ha assenyalat, tot afegint que els tècnics van considerar aleshores que “no feia falta fer aquest tractament”. Així, i arran dels problemes apareguts posteriorment, la corporació ha decidit assumir el cost dels treballs, ja que es tracta d’una intervenció no prevista inicialment.

“Hi ha uns tècnics i una direcció facultativa que van marcar els projectes i els passos a fer, i nosaltres vam contractar una empresa de control que ens deia quines accions havíem de fer” – Sergi González

Pel que fa a la relació amb la propietat de l’aparcament, González ha assegurat que “ara per ara a la justícia per part nostra no hi ha res”. Tanmateix, ha reconegut el “malestar” dels propietaris i ha afirmat que hi ha mantingut diverses converses per demanar disculpes i posar el comú “a la seva disposició”. En aquest sentit, el mandatari comunal ha defensat que la corporació ha actuat seguint sempre els criteris tècnics establerts durant l’obra. “Hi ha uns tècnics i una direcció facultativa que van marcar els projectes i els passos a fer, i nosaltres vam contractar una empresa de control que ens deia quines accions havíem de fer”, ha remarcat.

Així i tot, el cònsol també ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a la propietat de l’aparcament i ha garantit que el comú està destinant “tots els recursos, tota l’energia i pressupost” per resoldre definitivament les filtracions. Segons ha detallat, actualment hi ha “quatre petites fuites” que apareixen en episodis de pluja i que “s’han de solucionar”.

L’avantprojecte de l’Espai Capital, previst per a mitjans de juny

D’altra banda, qüestionat per l’estat del projecte de l’Espai Capital, González ha avançat que el comú està acabant d’enllestir l’avantprojecte i que es manté el calendari previst perquè estigui sobre la taula “cap a mitjans de juny”. Paral·lelament, es treballa també en la possible concessió de l’espai firal amb la voluntat de desenvolupar “conjuntament” el projecte definitiu. El cònsol ha explicat igualment que esperen reprendre “al més aviat possible” les converses amb el Govern i Andorra Turisme per tancar la seva participació econòmica en el projecte i ha expressat el desig que “en les properes setmanes” es pugui formalitzar un conveni sobre aquesta qüestió.

González defensa la impermeabilització d'una jardinera com una "solució global" per resoldre les filtracions

