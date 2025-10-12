El canvi de paviment en unes obres en un centre comercial d’Andorra la Vella provoca un nou ensurt entre els veïns

Les obres de reforma que s’estan duent a terme a l’interior d’un conegut centre comercial situat al cor d’Andorra la Vella han generat preocupació entre els veïns i clients habituals. Diverses persones denuncien que la zona d’accés principal presenta un desnivell gairebé imperceptible que ha provocat ja diversos accidents, alguns amb lesions importants.
Segons ha explicat a EL PERIÒDIC la neta d’una de les afectades, la seva padrina, de 90 anys, va caure fa uns dies en aquest punt, on el terra antic i el nou no queden a la mateixa alçada. “Ella va anar a comprar com sempre i va ensopegar. Va caure i va patir contusions. Però no és la primera: fa un mes, una altra dona s’hi va trencar el braç, i la setmana passada una ambulància es va endur una tercera persona ferida del mateix lloc”, relata.
Les imatges preses a la zona mostren un petit esglaó entre dues superfícies que només està marcat amb una franja de pintura groga, parcialment esborrada i difícil de percebre a simple vista. Segons apunta la usuària, aquesta franja groga s’ha pintat després de les queixes interposades a la pròpia empresa constructora. Els vianants que hi passen sovint no s’adonen del canvi de nivell fins que ja han perdut l’equilibri. “Si t’hi quedes cinc o deu minuts mirant, de deu persones que passen, dues s’ensopeguen”, assegura la denunciant. Tal com ha pogut comprovar aquest mitjà en primera persones, algunes persones s’entrebanquen donat a la manca de visibilitat des d’uns dels punts d’accessos al centre comercial.
Després de l’accident, la família es va posar en contacte amb el Comú d’Andorra la Vella. Des de la corporació van informar que, mentre les obres no estiguin finalitzades, l’espai no és de titularitat pública i, per tant, la responsabilitat recau en l’empresa constructora o en la propietat de l’edifici, segons relata la denunciant. “Des del comú ens han escoltat, ens han orientat i ens han facilitat els passos a seguir, però no poden intervenir directament”, explica la neta de la víctima.
En canvi, segons denuncia, ni la direcció del centre comercial ni l’empresa que executa les obres haurien pres mesures efectives per garantir la seguretat dels usuaris. “El cap d’obra em va dir que no podien fer res, que la pintura s’esborra perquè hi passa molta gent. A l’atenció al client ens van oferir una compensació econòmica, però nosaltres no volem diners, volem que ho arreglin”, lamenta.
La situació afecta especialment persones grans o amb mobilitat reduïda. En aquest mateix punt, una cadira de rodes elèctrica ha patit danys a causa de l’esglaó, segons testimonis recollits. Mentrestant, les obres continuen obertes al pas del públic. Els usuaris reclamen una actuació urgent per evitar nous accidents en un espai molt transitat, situat en una de les zones comercials més concorregudes de la capital. “Portem tota la vida venint aquí, i volem poder-hi tornar sense por”, conclou la familiar de l’afectada.
Des d’aquest mitjà s’ha intentat posar en contacte en reiterades ocasions amb el centre comercial per donar resposta a la casuística explicada, però totes elles sense èxit, rebent només un correu electrònic de contacte on dirigir les qüestions pertinents.