  • El conseller de la minoria al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, ha denunciat el mal estat de diverses voravies de la parròquia. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Publicació a les xarxes socials

[Amb vídeos]: La minoria carrega contra l’estat de les voravies i pondera que estan “igual o pitjor que el 2023”

Astrié sosté que les queixes provenen de veïns que han patit caigudes i reclama “refèr totalment” els trams deteriorats en lloc de reparacions puntuals

El conseller de la minoria al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, ha denunciat el mal estat de diverses voravies de la parròquia i ha assegurat que la situació “continua igual o pitjor que el desembre del 2023”. Les declaracions arriben arran de la publicació d’un vídeo a les xarxes socials per part de Demòcrates per Andorra, amb imatges enviades per ciutadans que alerten de deficiències en diferents carrers de la capital. Segons ha explicat Astrié, fa mesos que els veïns de la parròquia contacten amb el grup de la minoria per traslladar queixes sobre rajoles trencades o mal fixades.

“La gent es queixa de l’estat de les voravies i dels paviments. Hi ha peces que estan trencades o soltes, esquitxen aigua quan plou o provoquen que la gent ensopegui i caigui”, ha afirmat. El conseller ha relatat el cas d’una veïna que “va trepitjar una rajola en mal estat al carrer de l’Aigüeta, va caure i es va fer mal al turmell”, un fet que, segons ha dit, va impulsar la recollida de vídeos per documentar la situació.

“La gent es queixa de l’estat de les voravies i dels paviments. Hi ha peces que estan trencades o soltes, esquitxen aigua quan plou o provoquen que la gent ensopegui i caigui” – David Astrié

Tanmateix, Astrié ha volgut remarcar que la iniciativa no ha partit del grup polític, sinó de la pròpia ciutadania. “Nosaltres l’única cosa que hem fet és fer de cadena de transmissió i traslladar aquest malestar”, ha indicat. En el vídeo difós apareixen, entre d’altres, carrers com l’avinguda Tarragona, el carrer Mestre Xavier Plana, Ciutat de Valls, l’Alzinaret, Mossèn Tremosa, les Canals, Príncep Benlloch, l’Aigüeta, Prat de la Creu, Mossèn Lluís Pujol, la Plana i Na Maria Pla. Així i tot, el conseller ha puntualitzat que no es tracta d’un llistat exhaustiu i que “encara avui continuem rebent avisos de nous punts amb problemes”.

El representant de la minoria ha criticat que la majoria comunal, integrada per Enclar, “va fer bandera durant la campanya del 2023 del mal estat de les voravies” i que, dos anys després, “no s’hi han destinat els recursos necessaris”. En aquest sentit, ha qüestionat que la partida pressupostària anunciada per al manteniment sigui suficient. “Ens diuen que han destinat 300.000 euros, però potser no n’hi ha prou amb 300.000; potser caldria invertir-ne dos milions si la parròquia està deixada”, ha afirmat.

“Ens diuen que han destinat 300.000 euros, però potser no n’hi ha prou amb 300.000; potser caldria invertir-ne dos milions si la parròquia està deixada” – David Astrié

Així, Astrié ha defensat que, durant el mandat anterior, l’actuació en voravies es feia amb una planificació i amb intervencions integrals. “No aixecàvem una rajola i hi posàvem morter; refèiem totalment la voravia”, ha assegurat, citant com a exemples el carrer Prat de la Creu o el carrer Callaueta i destacant que hi havia un calendari d’inversions per renovar completament els trams més degradats. El conseller també ha demanat que s’acabi l’actuació pendent a l’altra banda del carrer Prat de la Creu, una obra que, segons ha recordat, va quedar prevista per a l’any següent al canvi de mandat. “Ja porten dos anys i és un carrer amb molta activitat i pas de gent. Cal acabar-lo d’una vegada”, ha reclamat.

Finalment, Astrié ha expressat l’esperança que la difusió de les imatges serveixi perquè la majoria reaccioni. “Als consells de comú ho hem dit reiteradament i no se’ns escolta. Esperem que, a través d’aquests vídeos, es prengui consciència i s’actuï”, ha conclòs, insistint, una vegada més, que la demanda “no és de l’oposició, sinó de la ciutadania”.

Un dels vídeos facilitats per part d’un ciutadà anònim, en aquest cas del carrer Prat de la Creu.
Una part del carrer de l’Alzinaret.
La pujada de Ciutat de Valls.
