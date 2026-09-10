El Parc Nacional pren forma amb una gestió a dues bandes i una aportació de l’Executiu de 440.000 euros anuals

El Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino va prenent forma després que aquest dijous s’hagi presentat el Projecte de llei que empararà el que serà el primer parc nacional d’Andorra. El text defineix el model de governança i finançament de l’espai, amb una gestió compartida entre els dos comuns, una Junta Rectora, una direcció conjunta, un consell consultiu i la constitució d’una fundació específica. «Cada any, Govern aportarà 50 euros per hectàrea a aquesta fundació, la qual cosa representa aproximadament 440.000 euros d’aportació», ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.
Pel que fa a la governança, la Junta Rectora estarà formada per vuit membres, sis dels quals correspondran als comuns (tres de Canillo i tres d’Ordino) i els altres dos a l’Executiu. Aquest òrgan serà l’encarregat de formular les polítiques generals del parc i supervisar-ne l’execució, mentre que la presidència s’alternarà anualment entre els cònsols majors de les dues parròquies i la vicepresidència recaurà en el ministre responsable de Medi Ambient. La direcció també serà compartida, amb dos responsables, un per cadascuna de les parròquies, i l’estructura es completarà amb un consell consultiu i de participació i una secretaria tècnica.
Pel que fa a la governança, la Junta Rectora estarà formada per vuit membres, sis dels quals correspondran als comuns (tres de Canillo i tres d’Ordino) i els altres dos a l’Executiu
Sobre la importància del projecte, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha qualificat d’«una fita històrica» que Andorra pugui superar el 30% del territori protegit i ha recordat el recorregut de la parròquia en aquest àmbit. Segons ha assenyalat, Ordino ja va apostar «fa 25 anys per la protecció del territori» amb la creació del parc natural de Sorteny, un espai que quedarà ara integrat dins del nou parc. Des de Canillo, el cònsol major, Jordi Alcobé, ha definit la iniciativa com «una aposta valenta» i ha remarcat que el projecte permetrà combinar la valorització del territori amb la connexió dels espais protegits dels països veïns.
Un altre dels elements principals de la llei serà el Pla Rector, el qual determinarà la zonificació i els usos permesos dins del parc i haurà d’estar aprovat en un termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor del text. Així, tindrà una vigència de sis anys i es publicarà al BOPA, tot i que Casal s’ha mostrat convençut que podrà estar enllestit dins del termini establert: «Ja hi ha molta feina burocràtica feta», ha remarcat. En funció de la zonificació, entre les activitats que podran ser compatibles amb els objectius de conservació hi haurà l’agricultura, la ramaderia extensiva, la caça, la pesca i determinades activitats recreatives. Per contra, la normativa exclourà actuacions com la construcció de noves carreteres, infraestructures energètiques o estacions d’esquí.
Entre les activitats que podran ser compatibles amb els objectius de conservació hi haurà l’agricultura, la ramaderia extensiva, la caça, la pesca i determinades activitats recreatives
Pel que fa al finançament, el projecte contempla la constitució de la Fundació Privada del Sector Públic Parc Natural Nacional, encarregada de canalitzar els recursos destinats a la gestió i el desenvolupament de l’espai. La seva constitució requerirà una dotació inicial de 100.000 euros assumida per Govern, als quals se sumaran 50.000 euros addicionals destinats a avançar les aportacions. Els recursos destinats als diferents projectes es distribuiran mitjançant un sistema que reservarà un 25% per a les actuacions desenvolupades a Canillo i un altre 25% per a les d’Ordino, mentre que el 50% restant es repartirà proporcionalment en funció de la superfície del parc situada en cadascuna de les dues parròquies.
En aquest sentit, cal destacar que el nou parc ocuparà aproximadament el 18,88% del territori andorrà, amb unes 7.224 hectàrees a Canillo i 1.611 a Ordino, i permetrà que el Principat arribi al 30,94% de superfície protegida, superant així l’objectiu internacional del 30%. Així doncs, el projecte de llei entrarà ara en tràmit parlamentari i, paral·lelament, es començarà a treballar en els estatuts de la futura fundació per avançar feina abans de l’aprovació definitiva del text. Posteriorment, s’hauran de constituir els diferents òrgans de governança, posar en funcionament la fundació i aprovar el primer Pla Rector abans que es puguin impulsar els projectes previstos.