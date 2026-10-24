La nova aplicació de FEDA supera les 1.400 descàrregues i es promociona a la Fira per fomentar l’estalvi elèctric

La nova aplicació ‘FEDA i Tu’ ha assolit les 1.428 descàrregues des de la seva posada en funcionament, ara fa dues setmanes. La companyia elèctrica aprofita la seva participació en la 47a Fira d’Andorra la Vella per donar a conèixer aquesta eina digital, adreçada tant a particulars com a empreses, i ajudar els visitants a completar el procés de registre. Només durant la jornada de divendres es van registrar una cinquantena de noves descàrregues, segons ha informat l’entitat.
Cal recordar que l’aplicació permet consultar el consum elèctric diari, horari i mensual, tant en euros com en emissions de CO₂, així com comparar les dades amb períodes anteriors, amb altres usuaris de característiques similars o amb la mitjana de la parròquia. «El que hem volgut amb l’app és empoderar el client i ser més transparents quant al seu consum», ha explicat Brenda Laredo, membre de l’equip de comunicació i màrqueting de FEDA. L’eina també incorpora un perfil energètic personalitzat que, a partir d’un qüestionari, permet contrastar la despesa real amb el consum estimat segons els hàbits de cada usuari.
L’aplicació permet consultar el consum elèctric per hores, dies i mesos, comparar-lo amb altres períodes i configurar avisos per reduir la despesa
Una altra de les funcionalitats destacades és la possibilitat de configurar avisos quan s’arriba a un determinat nivell de consum setmanal o mensual. Segons Laredo, aquesta opció permet ajustar els hàbits abans d’acabar el període de facturació i reduir la despesa. «És una eina molt potent per al client al final per estalviar energia i també per reduir euros en el consum de la seva factura», ha assenyalat. Entre els visitants, Eduard Magrinyà ha valorat especialment la comparació entre anys per comprovar l’evolució del consum elèctric.
Més enllà de la promoció de l’aplicació, l’estand de FEDA també incorpora activitats dirigides a les famílies i als infants. Entre aquestes propostes hi ha un mural col·laboratiu i una experiència educativa protagonitzada per Volt, un personatge que explica als més petits la importància dels hàbits quotidians en el consum energètic i la sostenibilitat ambiental. Amb aquestes iniciatives, la companyia busca apropar l’eficiència energètica a la ciutadania i fomentar un ús més responsable de l’electricitat, informa l’ANA.