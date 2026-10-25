Assandca reclama una unitat de càncer infantil per anticipar-se a les necessitats derivades del creixement de la població

El president de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, ha reclamat començar a estudiar la creació d’una unitat o d’un servei específic per atendre els infants amb càncer al Principat. Davant el creixement demogràfic i la proximitat dels 100.000 habitants, el responsable de l’entitat considera necessari anticipar-se a les futures necessitats assistencials. «Segons l’OMS, amb 100.000 habitants, que ens falta molt poc per tenir, tindrem vuit casos a l’any d’infants amb càncer, sent optimistes», ha advertit.
Saravia ha matisat que la resposta no ha de passar necessàriament per crear una unitat completa de manera immediata, sinó per començar a valorar alternatives que permetin millorar l’atenció oncològica pediàtrica dins del país. «Si creixem de població, totes les obligacions també creixeran», ha assenyalat. En aquest sentit, ha defensat la importància de disposar de recursos propis davant possibles situacions excepcionals, recordant les dificultats i la incertesa que van viure alguns pacients durant la pandèmia per accedir als tractaments fora d’Andorra.
Saravia insisteix en la necessitat d’estudiar o reforçar els programes de detecció precoç de diferents tipus de càncer, entre els quals ha esmentat els de pulmó, còlon, pàncrees, pròstata i mama
D’altra banda, el president d’Assandca ha valorat positivament el projecte del Ministeri de Salut i de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per impulsar una unitat d’oncologia de precisió, destinada a oferir tractaments més personalitzats. «Qualsevol millora pel pacient sempre estarem d’acord i, a més, ens congratularem», ha manifestat. Així mateix, ha insistit en la necessitat d’estudiar o reforçar els programes de detecció precoç de diferents tipus de càncer, entre els quals ha esmentat els de pulmó, còlon, pàncrees, pròstata i mama.
Finalment, Saravia ha explicat que Assandca ha ampliat la seva plantilla d’una a tres persones per reforçar l’acompanyament als pacients oncològics, una decisió que també ha comportat un increment de les despeses de l’entitat. Per aquest motiu, l’associació prepara noves campanyes de captació de recursos econòmics entre les empreses i la ciutadania. «Mantenir el salari d’una persona és fàcil, mantenir-lo de tres ja no és tan fàcil», ha reconegut, tot subratllant la necessitat de garantir el finançament dels serveis que ofereixen, informa l’ANA.