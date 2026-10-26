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  • Les compres motiven el 52,3% de les visites al país. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Balanç de visitants

Andorra supera els 804.000 visitants durant el mes de setembre, tot i que amb una caiguda dels excursionistes

Les compres motiven el 52,3% de les visites al país, mentre que la natura i el benestar encapçalen les preferències dels que hi pernocten

Andorra ha rebut un total de 804.432 visitants durant el setembre del 2026, una xifra que representa un increment del 0,4% respecte del mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades per Estadística. Del total, 400.482 persones han estat turistes, el 49,8%, mentre que les 403.950 restants han estat excursionistes, el 50,2%. L’evolució ha estat diferent segons el tipus de visitant, ja que les arribades de turistes han augmentat un 3,4% en comparació amb el setembre del 2025, mentre que el nombre d’excursionistes ha disminuït un 2,3%.

Pel que fa a la procedència, els visitants espanyols han registrat una disminució de l’1,6% respecte del setembre de l’any anterior. En canvi, els procedents de França han augmentat un 1,4%, mentre que els d’altres països han experimentat un increment del 5,1%. Quant als motius dels desplaçaments, les compres continuen sent el principal reclam per visitar Andorra, amb un 52,3% del total de les visites. En segon lloc se situen les activitats relacionades amb la natura, com passejar per la muntanya o gaudir del paisatge, que concentren el 12,8%.

Les motivacions, però, varien segons si els visitants pernocten al país o hi passen només el dia. Entre els turistes, les activitats vinculades a la natura constitueixen el principal atractiu, amb un 24,1%, seguides del benestar, la salut i el termalisme, amb un 22,5%. Per la seva banda, les compres representen el 14,5% dels motius de visita d’aquest col·lectiu, mentre que altres raons agrupen el 13,4%. En canvi, entre els excursionistes, que es desplacen a Andorra sense pernoctar-hi, les compres concentren el 87,2% de les visites, molt per davant de la resta de motivacions.

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