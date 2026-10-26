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  • L'entrada de vehicles a Andorra cau un 4,9%, amb una davallada del 14,8% per la frontera francesa. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Mobilitat a les fronteres

L’entrada de vehicles a Andorra cau un 4,9% al setembre, amb una davallada del 14,8% per la frontera francesa

Han entrat al país un total de 344.648 vehicles, un 0,9% menys que la xifra registrada l'any passat, mentre que les sortides han disminuït un 4,4%

Andorra ha registrat l’entrada de 344.648 vehicles durant el setembre del 2026, una xifra que representa una disminució del 0,9% respecte del mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades pel Departament d’Estadística. La davallada s’ha concentrat principalment a la frontera hispanoandorrana, on els accessos han disminuït un 1,4%, mentre que les entrades per la frontera francoandorrana han experimentat un lleuger increment del 0,1%. Pel que fa al conjunt dels primers nou mesos de l’any, el nombre de vehicles que han accedit al Principat ha retrocedit un 4,9% en comparació amb el mateix període del 2025.

En el còmput acumulat entre gener i setembre, les entrades procedents d’Espanya han disminuït un 0,3%, mentre que les registrades des de França han experimentat una caiguda més pronunciada, del 14,8%. D’altra banda, les dades corresponents als darrers dotze mesos situen en 4.026.086 el nombre estimat de vehicles que han entrat al país. Quant a les sortides, durant el setembre se n’han comptabilitzat 329.713, un 4,4% menys que en el mateix mes de l’any passat. En aquest cas, la reducció ha estat més destacada a la frontera francoandorrana, amb una disminució del 10,2%, mentre que les sortides per l’espanyola han baixat un 1,7%.

Pel que fa al balanç acumulat de les sortides, entre gener i setembre s’ha registrat una disminució del 7,9% respecte dels primers nou mesos del 2025. Per punts fronterers, les sortides en direcció a Espanya han retrocedit un 0,3%, mentre que les efectuades per la frontera francesa han experimentat una davallada del 23,8%. Finalment, les estimacions corresponents als darrers dotze mesos situen en 3.920.276 el nombre total de vehicles que han sortit d’Andorra.

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