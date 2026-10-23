Govern i Comú d’Andorra la Vella pacten compartir l’Espai Capital al 50%, amb una aportació de fins a 11 milions

El Govern i el Comú d’Andorra la Vella han arribat a un acord per tirar endavant la construcció de l’Espai Capital, el futur recinte firal i multifuncional de la parròquia, amb una participació del 50% de cadascuna de les institucions. L’Executiu assumirà la meitat del cost de la infraestructura, amb un límit màxim d’11 milions d’euros, i n’esdevindrà copropietari juntament amb la corporació comunal. L’anunci l’han fet aquest divendres el cònsol major, Sergi González, i el cap de Govern, Xavier Espot, coincidint amb la inauguració de la 47a Fira d’Andorra la Vella. Doncs, el nou equipament s’ubicarà al carrer Prat de la Creu, davant de l’edifici administratiu de l’Executiu, i estarà destinat a acollir fires, congressos i activitats culturals, esportives i institucionals.
González ha celebrat l’entesa com un pas determinant per desencallar el projecte, tot i que ha reconegut que els terminis inicialment anunciats s’han hagut de revisar. «Vam concebre un Espai Capital que en vuit o 12 mesos es podia fer, però ara, realment, amb aquesta visió del projecte, estem veient que trigarà més temps», ha assenyalat aquest matí durant la inauguració de la Fira. Segons les previsions actuals, les obres s’adjudicaran durant el 2027 i la construcció requerirà entre 24 i 32 mesos. En tot cas, el cònsol també ha precisat que encara no es pot concretar el pressupost definitiu, ja que s’ha completat l’avantprojecte, però queda pendent la redacció del projecte final.
El futur Museu Nacional queda fora de l’Espai Capital i espera trobar, amb la col·laboració de la corporació de la capital, una altra ubicació adequada
Per la seva banda, Espot ha volgut remarcar que l’aportació econòmica del Govern comportarà també drets de propietat sobre l’equipament. Així mateix, ha avançat que la setmana vinent proposaran als grups de la majoria una esmena al projecte de llei del pressupost per incorporar-hi els crèdits necessaris per començar a finançar les obres. El cap de Govern també ha defensat la dimensió nacional de l’espai i ha assenyalat que permetrà reduir despeses recurrents vinculades al muntatge d’instal·lacions provisionals, com la carpa del Cirque du Soleil.
Pel que fa al funcionament futur, González ha avançat que la voluntat és atorgar l’explotació del recinte a un operador privat i estudiar la creació d’un ens de gestió amb participació del Govern, el comú, Andorra Turisme i l’empresa concessionària. «Estem treballant, hi ha un compromís que amb inversió sí, i després jo crec que aquí haurem de fer un ens, amb Govern, amb aquest privat, amb Andorra Turisme i nosaltres, per gestionar l’espai firal», ha detallat. També ha indicat que l’avantprojecte incorpora millores sorgides de les aportacions de la ciutadania, el sector empresarial i especialistes en aquest tipus d’instal·lacions. En paral·lel, el cap de l’Executiu ha aclarit que el futur Museu Nacional queda fora de l’Espai Capital i que espera trobar, amb la col·laboració de la corporació, una altra ubicació adequada.
Finalment, la capital ha donat el tret de sortida a la 47a Fira d’Andorra la Vella, la qual enguany reuneix 200 expositors, 13 dels quals hi participen per primera vegada. González ha destacat la confiança del teixit comercial i associatiu en un esdeveniment que considera consolidat. «És un espai de tradició on la gent ens retrobem, fem moltes accions comercials», ha expressat. Per la seva banda, el Govern hi participa amb l’estand institucional ‘Andorra al Centre’, el qual ofereix informació sobre habitatge, l’Acord d’associació amb la Unió Europea i els serveis digitals de l’Administració.
L’aparcament Vinyes
En un altre ordre de qüestions, González s’ha referit a les filtracions d’aigua vinculades a les obres de l’aparcament Vinyes, les quals continuen generant queixes de la propietat afectada. En aquest sentit, el cònsol ha assegurat que el comú està pendent de rebre un informe tècnic que determini les actuacions necessàries i ha advertit que no es recepcionaran els treballs mentre no es resolguin les deficiències. «Hi ha una direcció facultativa, una constructora que estan fent unes feines i no han fet una bona finalització. Per tant, fins que no se solucionin, aquesta obra no la recepcionarem i ja veurem si emprenem accions o no», ha manifestat. Així mateix, ha insistit que la corporació que encapçala «no ha escatimat ni temps ni recursos» per trobar una solució.