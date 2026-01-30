La 19a edició de l’Andorra a Taula guanya extensió territorial i consolida el format de menús degustació

Els menús degustació amb preus compresos entre els 35 i els 70 euros, amb una majoria de propostes per sota dels 50 euros, s’han consolidat en una nova edició de Andorra a Taula, que ha reforçat el seu paper com a dinamitzador gastronòmic i turístic del país. Des de la Unió Hotelera d’Andorra han destacat que les jornades han guanyat extensió territorial amb la captació de nous restaurants arreu del Principat, fet que ha permès ampliar l’abast de la iniciativa.
La 19a edició d’Andorra a Taula s’ha celebrat del 8 al 30 de novembre del 2025 i ha tornat a situar la cuina de tardor al centre de l’activitat gastronòmica. Durant aquestes setmanes, 33 restaurants han participat en l’esdeveniment oferint propostes que han posat en valor els productes de temporada, la creativitat dels xefs i la riquesa gastronòmica del país. Segons recull l’informe de balanç, les jornades s’han consolidat com “una excel·lent oportunitat per gaudir de la restauració local en la seva màxima expressió”.
La majoria dels menús s’han ofert per sota dels 50 euros, reforçant el caràcter accessible de les jornades
Els menús, tant de caràcter tradicional com gastronòmic, han mantingut una franja de preus accessible, amb propostes majoritàriament per sota dels 50 euros, un fet que, segons l’organització, “ha facilitat l’accés tant del públic local com del visitant i ha reforçat el caràcter popular de les jornades”. Les ofertes han inclòs aperitiu, un o dos primers plats, segon —i en alguns casos més plats—, postres i maridatge.
En comparació amb l’edició anterior, els resultats del 2025 han mostrat una evolució qualitativa favorable. L’informe assenyala una millora “tant pel que fa a la distribució territorial de les vendes com a la diversificació de l’oferta gastronòmica”, amb una participació equilibrada entre parròquies. Aquestes dades, segons destaca l’UHA, “posen en valor la gastronomia com a element tractor de l’activitat turística i comercial”.
L’organització ha remarcat també que Andorra a Taula continua sent “una eina rellevant per al sector de la restauració i hoteler”, ja que contribueix a generar activitat, visibilitat i oportunitats per als professionals del sector. Com a novetat d’aquesta edició, s’ha incorporat el patrocini de la cervesa 18/70, de la mà d’IDPA, distribuïdor exclusiu de Heineken al Principat, present en el maridatge dels menús, amb el suport de MoraBanc i d’Andorra Turisme.
Des de la Unió Hotelera d’Andorra es valora molt positivament “el compromís dels restauradors participants i la bona acollida d’aquesta 19a edició”, que ha consolidat Andorra a Taula com “un aparador de la qualitat, la creativitat i la diversitat de la cuina andorrana”. Amb aquest balanç, l’entitat ha confirmat la continuïtat de les jornades el 2026, amb la celebració de la 20a edició de l’1 al 30 de novembre, mantenint els mateixos patrocinadors i el suport institucional.