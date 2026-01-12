L’ofici i el coneixement s’asseuen a taula en la primera edició d’Andorra Orígens – Gastronomia d’Alta Muntanya

Andorra Turisme organitza, els dies 12 i 13 de gener, la primera edició d’Andorra Orígens – Gastronomia d’Alta Muntanya, un esdeveniment adreçat als professionals del sector que integra tècnica, pensament i territori per consolidar la identitat gastronòmica nacional. “Hi ha moments en què cal aturar el ritme del servei, sortir de la dinàmica del dia a dia i dedicar temps a pensar i reflexionar sobre la cuina des d’una altra perspectiva. El Campus Andorra Orígens neix precisament d’aquesta voluntat: crear un espai i un temps per compartir ofici, coneixement i visió”, ha explicat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.
Així, el campus s’emmarca dins del Pla de Gastronomia i forma part d’un programa de formació més específic i pràctic, aquesta vegada pensat especialment per a xefs i cuiners del país. La formació se centra en un aprenentatge eminentment pràctic, amb la participació dels cuiners d’Espanya especialitzats en diferents disciplines culinàries. Hi participen unes 22 persones, els quals, al llarg de dues jornades, coneixeran diferents especialitats, com la cuina a la brasa, la cocció de vegetals o les tècniques de cuina a baixa temperatura.
“Hi ha moments en què cal aturar el ritme del servei, sortir de la dinàmica del dia a dia i dedicar temps a pensar i reflexionar sobre la cuina des d’una altra perspectiva” – Jordi Torres
En aquest sentit, el director de Producte i Esdeveniments d’Andorra Turisme, Enric Torres, ha explicat que l’objectiu és “donar major visibilitat a la gastronomia que es fa a Andorra i identificar aquesta com una gastronomia d’alta muntanya”. Així, ha posat en valor que, en un moment en què cada vegada hi ha una oferta gastronòmica més àmplia al país, aquesta pugui tenir també un vessant més de cuina de muntanya en la qual els productors andorrans puguin tenir presència: “Volem reforçar més aquest vincle entre la cuina, el territori i, al mateix temps, fer que molta més gent conegui aquesta proposta gastronòmica que tenim al país”, ha afegit.
Una de les sessions pràctiques més destacades ha estat la del xef basc Jon Ayala, del restaurant Laia Erretegia a Hondarribia (Espanya), un mestre de graella i expert en maduracions de carn, qui ha impartit el taller ‘L’art de la brasa: tècnica, intensitat i producte’. Així, Ayala ha subratllat la brasa com una forma de cuina ancestral i emocional: “És un tipus de cuina paleolítica. El foc, la calidesa, el record del foc a casa… tot això connecta amb alguna cosa molt profunda”. Durant la sessió, els participants han treballat el control del temps, la intensitat i el tipus de combustible, destacant la brasa com una tècnica contemporània quan s’aplica amb criteri i excel·lència.
“Volem reforçar més aquest vincle entre la cuina, el territori i, al mateix temps, fer que molta més gent conegui aquesta proposta gastronòmica que tenim al país” – Enric Torres
Un dels ambaixadors d’Andorra Taste i xef del Beç, del Bar del Poble i del Rosta, Rodrígo Martínez, ha comentat que “és meravellós i fantàstic poder tenir aquí grans figures de la cultura culinària espanyola, en aquest cas. I és increïble, perquè tot això enriqueix molt l’oferta gastronòmica d’Andorra […] Hi ha receptes que m’agradaria conservar, és clar”. Per altra banda, el propietari de l’Odetti Bistró, José Antonio Guillermo, ha assenyalat que “totes aquestes formacions ens ajuden a posar la cuina al dia i a treballar millor el que tenim. Jo, per exemple, reivindico plats com l’escudella, un dels meus plats preferit per aquest mes de gener, i crec que han de tenir presència a les cartes dels restaurants”.
Cal destacar, doncs, algunes frases destacades que subratllen la importància de la cuina i posen en valor esdeveniments com l’Andorra Orígens – Gastronomia d’Alta Muntanya. Així, la xef catalana de reconegut prestigi internacional, Carme Ruscalleda, ponderava que “cuinar és una manera d’explicar qui som”, mentre que el xef francès Michel Bras afegia que “abans de voler crear, cal saber cuinar bé”. En una línia similar s’expressava l’escriptora anglesa de gran influència en la literatura modernista, Virginia Woolf, qui deia que “no es pot pensar bé, estimar bé ni dormir bé si no s’ha menjat bé”.