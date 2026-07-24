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  • La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant les declaracions amb els mitjans. | SFGA/JAViladot
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
La pilota, de teulat en teulat

Interior insta els comuns a replantejar les festes majors amb menys alcohol i estudiar més mesures preventives

Molné veu amb bons ulls l'ús de càmeres corporals als agents de circulació i diu haver convocat la comissió nacional de videovigilància

La pilota, de teulat en teulat, ha acabat ara sobre les corporacions comunals. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha traslladat aquest migdia als comuns la necessitat de replantejar el model de les festes majors per reduir els incidents. I és que, després dels aldarulls que van obligar a suspendre la festivitat d’Escaldes-Engordany, la mandatària ha recomanat estudiar mesures com deixar de servir alcohol una estona abans del tancament dels recintes, modificar els horaris de les celebracions, evitar grans aglomeracions o reforçar els controls d’accés perquè no s’hi introdueixin armes. «Són decisions que corresponen als comuns, però sí que suggerim que analitzin l’organització d’aquests esdeveniments des d’una perspectiva preventiva», ha assenyalat.

Molné ha defensat que la Policia continuarà garantint dispositius de seguretat «adequats» i ha assegurat que, després dels incidents d’Encamp, aquests ja s’han reforçat amb més patrulles i efectius. Tot i això, considera que «més que fer més detencions» cal potenciar la prevenció. En aquest sentit, ha expressat el seu suport a la implantació de càmeres corporals als agents de circulació, una eina que considera «bona» i envers la qual ha anunciat haver demanat una convocatòria, «com més aviat millor» [en principi serà la setmana vinent], de la comissió nacional de videovigilància perquè resolgui les sol·licituds presentades per comuns com l’encampadà, de la capital, la Massana o Canillo.

La presumpta víctima d’una punxada és una dona major d’edat que continua el protocol sanitari a l’hospital

Pel que fa als fets d’aquesta matinada, la titular de la cartera d’Interior ha comentat que la presumpta víctima d’una punxada és una dona major d’edat que continua el protocol sanitari a l’hospital. La persona assenyalada per la denunciant ha estat detinguda, tot i que no per la presumpta punxada, sinó perquè tenia una ordre d’expulsió vigent que havia incomplert. En tot cas, Molné ha indicat que, «aparentment, semblaria ser que no s’ha detectat cap ferida», si bé ha remarcat que caldrà esperar el resultat de les analítiques abans de confirmar o descartar una submissió química.

Finalment, ha confirmat un segon arrest després que un home exhibís un ganivet de sis centímetres durant un altercat. En relació amb això, ha matisat les informacions aparegudes durant el matí i ha assegurat que no s’ha produït una baralla multitudinària ni tampoc ganivetades, sinó que s’ha exhibit una arma blanca.

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