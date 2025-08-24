Hope Palestina impulsa un model de padrinatge i apadrinament per donar suport directe a famílies afectades

Hope Palestina, la plataforma de voluntaris que es defineix com a compromesa amb la transparència, la solidaritat i el suport directe a persones en situació de vulnerabilitat, ha anunciat la creació d’un model de padrinatge i apadrinament de famílies palestines. La iniciativa s’adreça a totes aquelles persones que volen col·laborar amb la població palestina i que busquen canals clars per fer-ho.
En el comunicat emès, l’entitat assenyala que el projecte es regeix per un codi ètic actualitzat que estableix nou principis bàsics. El primer és la humanitat i la cura dels vulnerables: “Cada vida compta. Actuem amb el profund compromís de cuidar i acompanyar aquells que es troben en situació d’extrema vulnerabilitat”. A més, i pel que fa a la gestió de l’ajuda, remarquen que “Hope Palestina no rep ni gestiona diners. Tot el que es dona arriba directament a les famílies beneficiàries mitjançant un sistema transparent que permet a cada donant comprovar que la seva ajuda s’entrega efectivament”.
Pel que fa al suport emocional, destaquen que el padrinatge busca “que les famílies palestines sentin que no estan soles, rebent solidaritat més enllà del material”. En aquest sentit, i respecte a la manera de funcionar, la plataforma recorda que opera sense jerarquies: “Hope Palestina opera sense jerarquies, valorant cada veu i cada mà que contribueix al projecte”. Amb aquest model, l’entitat afirma que ofereix “una via clara i directa per a aquells que volen ajudar famílies palestines sense saber per on començar, garantint transparència, impacte i proximitat”.