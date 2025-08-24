Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La plataforma presenta un codi ètic basat en la transparència i el suport emocional, i destaca que “tot el que es dóna arriba directament a les famílies beneficiàries”. | Hope Palestina
El Periòdic d'Andorra
Gestió sense intermediaris

Hope Palestina impulsa un model de padrinatge i apadrinament per donar suport directe a famílies afectades

La plataforma presenta un codi ètic basat en la transparència i destaca que “tot el que es dóna arriba directament a les famílies beneficiàries”

Hope Palestina, la plataforma de voluntaris que es defineix com a compromesa amb la transparència, la solidaritat i el suport directe a persones en situació de vulnerabilitat, ha anunciat la creació d’un model de padrinatge i apadrinament de famílies palestines. La iniciativa s’adreça a totes aquelles persones que volen col·laborar amb la població palestina i que busquen canals clars per fer-ho.

En el comunicat emès, l’entitat assenyala que el projecte es regeix per un codi ètic actualitzat que estableix nou principis bàsics. El primer és la humanitat i la cura dels vulnerables: “Cada vida compta. Actuem amb el profund compromís de cuidar i acompanyar aquells que es troben en situació d’extrema vulnerabilitat”. A més, i pel que fa a la gestió de l’ajuda, remarquen que “Hope Palestina no rep ni gestiona diners. Tot el que es dona arriba directament a les famílies beneficiàries mitjançant un sistema transparent que permet a cada donant comprovar que la seva ajuda s’entrega efectivament”.

Pel que fa al suport emocional, destaquen que el padrinatge busca “que les famílies palestines sentin que no estan soles, rebent solidaritat més enllà del material”. En aquest sentit, i respecte a la manera de funcionar, la plataforma recorda que opera sense jerarquies: “Hope Palestina opera sense jerarquies, valorant cada veu i cada mà que contribueix al projecte”. Amb aquest model, l’entitat afirma que ofereix “una via clara i directa per a aquells que volen ajudar famílies palestines sense saber per on començar, garantint transparència, impacte i proximitat”.

Hope Palestina demana una reunió urgent amb el Govern per abordar l’evacuació de famílies palestines en risc

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El silenci institucional davant les queixes del Tarter
La Policia confirma que l’atracament amb martell a un hotel d’Encamp va ser comès per un jove andorrà de 24 anys
Salut i el Col·legi de Dietistes estudien un model de forfets per malaltia en la negociació per a la inclusió a la CASS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Els veïns del Tarter alcen la veu davant la manca de pipicans i obres aturades que encara continuen sense resposta
  • Societat
Avís groc per tempestes aquesta tarda al llarg del territori, amb possibilitat de calamarsa en alguns punts
  • Societat
Els casos de violència de gènere al Principat s’incrementen fins als 226 durant el primer semestre del 2025
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els veïns del Tarter alcen la veu davant la manca de pipicans i obres aturades que encara continuen sense resposta
  • Parròquies, Societat
Santa Coloma celebra la seva Festa Major en un cap de setmana marcat per la tradició i la convivència veïnal
  • Parròquies, Societat
González confia que la nova línia de bus entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany serà una realitat a l’octubre
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu