Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La plataforma ciutadana va fer arribar aquest dimecres al cap de Govern un primer dossier amb informació. | Hope Palestina
El Periòdic d'Andorra
Crisi humanitària

Hope Palestina demana una reunió urgent amb el Govern per abordar l’evacuació de famílies palestines en risc

La plataforma reclama una major coordinació amb organismes internacionals, mentre prepara amb mossèn Ramon un acte per la pau a Meritxell

La plataforma ciutadana Hope Palestina va fer arribar aquest dimecres al cap de Govern un primer dossier amb informació de diverses famílies palestines, acompanyat d’una carta oficial amb tres peticions concretes. Segons expliquen fonts properes a l’entitat civil, es reclama “la intervenció immediata del Govern per establir contactes diplomàtics i humanitaris que permetin l’evacuació urgent de les famílies en més risc”.

En aquest sentit, sol·liciten “la coordinació amb organismes internacionals, com l’UNRWA, la Creu Roja o la Mitja Lluna Roja Palestina, així com amb els governs d’Espanya i França, per facilitar corredors humanitaris i l’acollida temporal a Andorra”, apuntalant també a “una reunió urgent amb representants de la plataforma per explorar conjuntament possibles solucions”.

Per altra banda, la plataforma es va reunir el mateix dimecres amb mossèn Ramon de Canillo, amb qui preveuen convocar “un acte per la pau al Santuari de Nostra Senyora de Meritxell, comptant amb el seu suport i hospitalitat”. A més, assenyalen que el rector ha expressat la seva “disposició a rebre infants palestins en situació de vulnerabilitat, com a mostra del seu compromís humà i solidari”.

Cal recordar que Hope Palestina defineix la seva tasca com “un pont directe entre famílies palestines i persones que volen ajudar, sense actuar com a intermediaris”. En aquest sentit, asseguren que “les donacions es fan de manera directa entre donant i família, una vegada verificada la situació”. En l’actualitat, expliquen, tenen 25 famílies verificades i les connecten amb persones solidàries que aporten “no sols ajuda econòmica, sinó també acompanyament psicoemocional”, a través d’una feina que “és voluntària, emocionalment intensa i realitzada amb el màxim rigor i cura possible”.

La plataforma ha desenvolupat també una web internacional per donar visibilitat a les històries reals de les famílies i facilitar “un apadrinament ètic i transparent”. A més, insisteixen que traslladen als governs “la necessitat i urgència d’evacuar famílies en risc imminent, moltes d’elles amb nadons i infants petits”.

Hope Palestina posa en marxa una web que permet fer donacions i apadrinar emocionalment a una família afectada

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Restablerta la circulació entre Andorra i Os de Civís després de diversos dies de tall i les tasques de neteja i seguretat
El trànsit entre Andorra i Os de Civís es restablirà amb normalitat a les 19.00 hores si la meteorologia ho permet
Controlat un incendi en un immoble de l’avinguda del Pessebre amb un ferit i el desallotjament preventiu dels veïns

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Un home de 45 anys és detingut a Andorra la Vella per presumpte maltractament a la filla menor d’edat
  • Societat
Andorra es consolida entre els 10 països més segurs per al col·lectiu LGTBIQ+ i reforça la imatge com a destí inclusiu
  • Societat
Cultura implementarà una campanya per fomentar la creació de continguts en català en l’entorn digital
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Centre Cultural Lauredià inicia la instal·lació de la nova façana, amb previsió d’acabar les obres a finals d’any
  • Parròquies, Societat
Sant Julià presentarà al setembre un pla de gestió per reduir la massificació turística als Jardins de Juberri
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Encamp impulsarà al setembre la tramitació telemàtica per a l’obertura de comerços o indústries
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu