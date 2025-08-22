Hope Palestina demana una reunió urgent amb el Govern per abordar l’evacuació de famílies palestines en risc

La plataforma ciutadana Hope Palestina va fer arribar aquest dimecres al cap de Govern un primer dossier amb informació de diverses famílies palestines, acompanyat d’una carta oficial amb tres peticions concretes. Segons expliquen fonts properes a l’entitat civil, es reclama “la intervenció immediata del Govern per establir contactes diplomàtics i humanitaris que permetin l’evacuació urgent de les famílies en més risc”.
En aquest sentit, sol·liciten “la coordinació amb organismes internacionals, com l’UNRWA, la Creu Roja o la Mitja Lluna Roja Palestina, així com amb els governs d’Espanya i França, per facilitar corredors humanitaris i l’acollida temporal a Andorra”, apuntalant també a “una reunió urgent amb representants de la plataforma per explorar conjuntament possibles solucions”.
Per altra banda, la plataforma es va reunir el mateix dimecres amb mossèn Ramon de Canillo, amb qui preveuen convocar “un acte per la pau al Santuari de Nostra Senyora de Meritxell, comptant amb el seu suport i hospitalitat”. A més, assenyalen que el rector ha expressat la seva “disposició a rebre infants palestins en situació de vulnerabilitat, com a mostra del seu compromís humà i solidari”.
Cal recordar que Hope Palestina defineix la seva tasca com “un pont directe entre famílies palestines i persones que volen ajudar, sense actuar com a intermediaris”. En aquest sentit, asseguren que “les donacions es fan de manera directa entre donant i família, una vegada verificada la situació”. En l’actualitat, expliquen, tenen 25 famílies verificades i les connecten amb persones solidàries que aporten “no sols ajuda econòmica, sinó també acompanyament psicoemocional”, a través d’una feina que “és voluntària, emocionalment intensa i realitzada amb el màxim rigor i cura possible”.
La plataforma ha desenvolupat també una web internacional per donar visibilitat a les històries reals de les famílies i facilitar “un apadrinament ètic i transparent”. A més, insisteixen que traslladen als governs “la necessitat i urgència d’evacuar famílies en risc imminent, moltes d’elles amb nadons i infants petits”.