Hope Palestina posa en marxa una web que permet fer donacions i apadrinar emocionalment a una família afectada

Hope Palestina ha activat una pàgina web on exposen la iniciativa i el que fan, sota el lema ‘Som un pont humà’ i informant que no es tracta d’una ONG ni una organització. “És un projecte preciós, on està tot perfectament explicat amb molt de respecte, ètica i delicadesa”, han comentat fons del col·lectiu. Cal recordar que es tracta d’una plataforma ciutadana sorgida al país amb la voluntat d’oferir un suport real i immediat a famílies palestines que viuen situacions d’extrema vulnerabilitat, la qual s’ha convertit en una xarxa solidària que integra voluntaris no només del Principat, sinó també d’Espanya, Bèlgica, Argentina o Mèxic, tots units per la mateixa convicció: que la solidaritat ha de ser directa, horitzontal i sense intermediaris.
De fet, l’ens es caracteritza per una manera d’organitzar-se diferent de la de les entitats clàssiques: no hi ha jerarquies ni líders, ni tampoc banderes o afiliacions polítiques. L’objectiu és mantenir-se com una plataforma ciutadana oberta, flexible i propera, capaç de posar en contacte persones que volen ajudar amb famílies palestines que necessiten suport urgent. El seu funcionament és molt clar. En primer lloc es fa una tasca de verificació de la identitat, la ubicació i el context de cada família, només quan aquest procés s’ha completat i la família ha donat el seu consentiment, es fa pública la seva situació i s’estableix un vincle directe amb els donants.
Aquest sistema garanteix que l’ajuda arribi íntegrament a les persones que la necessiten, ja que no hi ha intermediaris ni entitats de gestió, sinó que les donacions es fan directament de manera personalitzada. Més enllà de la contribució econòmica, Hope Palestina també fomenta una altra forma de suport: l’apadrinament emocional. Es tracta de mantenir contacte amb una família, escriure’ls, compartir moments i fer-los sentir que no estan sols. És una manera de crear xarxes de proximitat en un context en què la distància geogràfica podria esdevenir una barrera, però que gràcies a la tecnologia i a la voluntat solidària es transforma en un pont d’esperança.
Segons dades recents, la plataforma té actualment 20 famílies “verificades” que ja reben ajuda directa. Aquestes xifres mostren tant l’impacte real de la iniciativa com també la necessitat de continuar ampliant la xarxa de suport perquè cap d’aquestes famílies quedi desatesa. A més, avui dia Hope Palestina ja compta amb 18 voluntàries “meravelloses”. Segons han informat, pròximament nomenaran una portaveu i volen convocar, al setembre, “un acte per la pau, que no contra la guerra”, en el qual es pugui dur a terme alguna “activitat cultural, un acte de silenci o una encesa d’espelmes” pensats per donar veu a la pau i a la solidaritat.