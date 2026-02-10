Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'equip guanyador, durant la sessió d'aquest matí. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Educació

‘Grand Group’ s’endú la desena edició del Tàndem per millorar la primera experiència dels joves en l’esquí

El projecte, després de tots aquests anys, es troba plenament consolidat: ha rebut 673 alumnes, fins a 115 docents i 30 empreses participants

El projecte Tàndem ha finalitzat avui la seva desena edició amb la celebració de la gran final, un acte en què els equips finalistes han presentat les solucions innovadores als reptes reals plantejats per tres empreses del país. Enguany han pres part 71 estudiants de Formació Professional, acompanyats per nous docents, que han treballat per donar resposta a les necessitats plantejades per SOADCO, centrats en el disseny d’un protocol i materials de benvinguda per facilitar la integració dels nous treballadors; per la Universitat Carlemany, orientats a reforçar el sentiment de pertinença en una universitat en línia; i per SETAP 365, amb l’objectiu de millorar la primera experiència dels joves d’entre 15 i 25 anys en l’esquí o altres activitats de neu. Finalment, l’equip vencedor ha estat ‘Grand Group’, proposant una solució per aquest darrer repte.

L’acte ha comptat amb la presència de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol; del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró; així com dels secretaris d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i d’Educació i Universitats, Joan Anton Bardina. També hi ha assistit la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo. Cal esmentar que, després de 10 edicions, el Tàndem es troba plenament consolidat: 673 alumnes, 115 docents i 30 empreses participants.

Baró reconeix que l’Observatori de la Formació Professional podria ser una realitat durant “els pròxims mesos”

Llegir

Durant la seva intervenció, Marsol ha destacat que “si mirem enrere, veiem que ja fa 10 anys el projecte apostava per introduir la innovació dins les empreses i per apropar-la al talent jove. Una visió que avui queda plenament reforçada amb la presentació, a finals de l’any passat, del Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació d’Andorra”. També ha subratllat que l’èxit del programa “demostra que quan educació, empresa i institucions van alineades, els projectes no només funcionen, sinó que creixen i perduren en el temps”.

Per la seva banda, Baró ha explicat que al llarg del projecte “els alumnes es transformen en veritables assessors empresarials, una tasca que exigeix creativitat, innovació, rigor i una alta responsabilitat”. El ministre ha afegit que aquesta experiència té “un alt valor pedagògic, ja que els estudiants es posen en una situació real d’empresa”, i ha recordat que la Formació Professional treballa precisament per dotar els alumnes de les eines necessàries per respondre a les exigències del dia a dia empresarial.

Diferents personalitats i polítics, durant l’acte. | Marvin Arquíñigo
Un dels finalistes, presentant el seu projecte. | Marvin Arquíñigo
