Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, durant les declaracions. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Educació

Baró reconeix que l’Observatori de la Formació Professional podria ser una realitat durant “els pròxims mesos”

Junt amb l'Escola d'Oficis, són dos projectes transversals dins el Ministeri d'Educació, així com pel d'Economia i la Cambra de Comerç

L’Observatori de la Formació Professional podria veure la llum “els pròxims mesos”. Així ho ha esmentat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, apuntant que s’està acabant de perfilar un acord de col·laboració amb Andorra Recerca Innovació (AR+I). “Ens permetrà tenir un punt de visió sobre quines són les línies d’evolució que ha de tenir la formació professional, i una d’aquestes passa necessàriament per l’Escola d’Oficis”, ha reconegut el mandatari.

Precisament en aquest sentit, ha indicat que el projecte és també transversal dins la cartera que encapçala, així com pel Ministeri d’Economia i la Cambra de Comerç. “L’Observatori i l’Escola d’Oficis són dues coses diferents, però pensem que tenen gran rellevància i des d’Educació els volem donar una centralitat”, ha dit. Pel que fa a aquest darrer cas, ha mencionat que encara està en desenvolupament i que “seria per a les microcredencials o d’altres plantejaments formatius a través de l’aprenentatge, amb la validació d’un reconeixement no oficialitzat des del punt de vista curricular, però sí de reconeixement estatal”.

“Des de Treball [el Ministeri] ja es donen formacions a determinats àmbits d’activitat professional, però cal potenciar-ho”, ha asserit, afegint que així se’ls ha expressat “molt clarament” des de la Cambra de Comerç. “Fer microformacions molt ràpides i concretes que s’adaptin a un mercat laboral canviant, cal ser flexibles en aquest sentit”, ha completat.

Baró, durant el seu parlament a la final de la desena edició del projecte Tàndem. | Marvin Arquíñigo
Valoració positiva del Tàndem

Aquest matí ha tingut lloc la final de la desena edició del projecte Tàndem, “a través del qual empreses i entitats es troben amb el Centre de Formació Professional d’Aixovall per generar valor econòmic i social”. Amb tot, la valoració de Baró al respecte ha estat “molt positiva”. “Es mou a diferents esferes i té una capacitat d’oferir una aproximació pedagògica integral”, ha celebrat.

En ser demanat per la seva extensió a la resta de sistemes educatius, el ministre ha comentat que “s’està treballant”. Ara bé, “no està prou madur per dir que hi haurà una integració pròximament, però és cert que la idea seria que, a través de la Xarxa d’Escoles Emprenedores i Innovadores, també incloure la participació de tots els membres de l’estructura educativa”.

En aquesta línia, ha apuntat que cal tenir present que no tots els sistemes educatius compten amb presència de formació professional, “ni està estructurada de la mateixa manera que al sistema andorrà, que té potser un plantejament més desenvolupat”. Per aquest motiu, i estant a nivells de desenvolupament diferents, “es fa difícil aquesta integració al Tàndem tal com està ara concebut, molt basat en l’FP”.

Comparteix
Notícies relacionades
Ferré obre la possibilitat d’habilitar un pas alternatiu, si la seguretat de la zona ho permet, abans dels tres mesos
Els comuns confien que la llei per regular la reunió de cònsols pugui tirar endavant durant el primer semestre
Bartumeu admet que el Pacte d’Estat “ha fracassat” i reclama obrir el debat de l’Acord amb la UE a la ciutadania

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els fisioterapeutes alerten que els preus actuals de la CASS són insuficients i poden provocar un col·lapse assistencial
  • Societat
Pifarré apunta a pèrdues de fins al 90% per al sector comercial del Pas: “És una hòstia important, estem tots en xoc”
  • Societat
El tall de l’RN20 per l’esllavissada s’allargarà durant tres mesos i serà França qui es faci càrrec de les despeses
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’oposició carrega contra la falta de previsió pel tall i adverteix que les mesures previstes “es queden curtes”
  • Parròquies
Encamp aposta per la renovació del Centre Esportiu del Pas per triplicar el gimnàs i modernitzar les instal·lacions
  • Parròquies, Societat
Els comerciants de Riberaygua alerten que “ens han deixat morir” per la manca d’accés i senyalització a la zona
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu