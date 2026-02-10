Baró reconeix que l’Observatori de la Formació Professional podria ser una realitat durant “els pròxims mesos”

L’Observatori de la Formació Professional podria veure la llum “els pròxims mesos”. Així ho ha esmentat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, apuntant que s’està acabant de perfilar un acord de col·laboració amb Andorra Recerca Innovació (AR+I). “Ens permetrà tenir un punt de visió sobre quines són les línies d’evolució que ha de tenir la formació professional, i una d’aquestes passa necessàriament per l’Escola d’Oficis”, ha reconegut el mandatari.
Precisament en aquest sentit, ha indicat que el projecte és també transversal dins la cartera que encapçala, així com pel Ministeri d’Economia i la Cambra de Comerç. “L’Observatori i l’Escola d’Oficis són dues coses diferents, però pensem que tenen gran rellevància i des d’Educació els volem donar una centralitat”, ha dit. Pel que fa a aquest darrer cas, ha mencionat que encara està en desenvolupament i que “seria per a les microcredencials o d’altres plantejaments formatius a través de l’aprenentatge, amb la validació d’un reconeixement no oficialitzat des del punt de vista curricular, però sí de reconeixement estatal”.
“Des de Treball [el Ministeri] ja es donen formacions a determinats àmbits d’activitat professional, però cal potenciar-ho”, ha asserit, afegint que així se’ls ha expressat “molt clarament” des de la Cambra de Comerç. “Fer microformacions molt ràpides i concretes que s’adaptin a un mercat laboral canviant, cal ser flexibles en aquest sentit”, ha completat.
Valoració positiva del Tàndem
Aquest matí ha tingut lloc la final de la desena edició del projecte Tàndem, “a través del qual empreses i entitats es troben amb el Centre de Formació Professional d’Aixovall per generar valor econòmic i social”. Amb tot, la valoració de Baró al respecte ha estat “molt positiva”. “Es mou a diferents esferes i té una capacitat d’oferir una aproximació pedagògica integral”, ha celebrat.
En ser demanat per la seva extensió a la resta de sistemes educatius, el ministre ha comentat que “s’està treballant”. Ara bé, “no està prou madur per dir que hi haurà una integració pròximament, però és cert que la idea seria que, a través de la Xarxa d’Escoles Emprenedores i Innovadores, també incloure la participació de tots els membres de l’estructura educativa”.
En aquesta línia, ha apuntat que cal tenir present que no tots els sistemes educatius compten amb presència de formació professional, “ni està estructurada de la mateixa manera que al sistema andorrà, que té potser un plantejament més desenvolupat”. Per aquest motiu, i estant a nivells de desenvolupament diferents, “es fa difícil aquesta integració al Tàndem tal com està ara concebut, molt basat en l’FP”.