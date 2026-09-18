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  • Cadena ha participat aquest divendres al Fòrum Iberoamericà de Gènere. | Govern d'Andorra
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Igualtat de gènere

Cadena reclama que les lleis d’igualtat es tradueixin en mesures efectives i disposin dels recursos necessaris

Situa la conciliació, la violència envers les dones i les desigualtats laborals entre els principals reptes durant el Fòrum Iberoamericà de Gènere

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha defensat aquest divendres que l’aprovació de legislació en matèria d’igualtat ha d’anar acompanyada de recursos, mecanismes d’avaluació i una aplicació transversal de la perspectiva de gènere. Ho ha fet durant el Fòrum Iberoamericà de Gènere, celebrat a Toledo en el marc de la XXX Cimera Iberoamericana, on ha exposat l’experiència i les prioritats d’Andorra. «Legislar és imprescindible, però no és suficient. El veritable repte comença després», ha remarcat Cadena.

Entre els àmbits en els quals considera necessari continuar avançant, la secretària d’Estat ha destacat la conciliació i la corresponsabilitat en les cures, recordant que aquestes tasques continuen recaient majoritàriament sobre les dones. En aquest sentit, ha posat sobre la taula l’ampliació progressiva dels permisos vinculats al naixement i a les cures, alhora que ha assenyalat la necessitat de continuar reduint les desigualtats al mercat laboral i incrementar la presència femenina en els espais de decisió.

Cadena també ha situat la lluita contra totes les formes de violència envers les dones, inclosa la digital, entre els principals desafiaments compartits internacionalment. Finalment, ha reivindicat la cooperació entre països per intercanviar experiències i desenvolupar respostes comunes, tot assenyalant que bona part dels reptes en matèria d’igualtat «són compartits i transcendeixen les fronteres».

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