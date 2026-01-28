Govern nega les acusacions i assegura que la familía afectada tindrà “una alternativa” si s’executa el desnonament

El Govern ha defensat la seva actuació davant el nou cas de desnonament denunciat públicament aquest dimarts i ha assegurat que s’han activat els mecanismes habituals per trobar una alternativa residencial a la família afectada. Fonts oficials de l’Executiu han indicat a EL PERIÒDIC que, com en la resta de situacions d’aquesta tipologia, diversos departaments dels ministeris competents (tot fa pensar que es tractaria de les carteres d’Afers Socials i Habitatge) s’han mobilitzat i s’han posat en contacte amb els afectats per fer-ne el seguiment.
Així, les mateixes fonts han remarcat que “amb tots els casos amb problemes habitacionals s’han activat els mecanismes perquè les famílies trobin alternatives”, assegurant que, si finalment s’acabés executant el desnonament, “la família tindrà una alternativa residencial”, tot i que han declinat concretar quina serà aquesta opció. D’aquesta manera, l’ens governamental ha mostrat el seu rebuig a les declaracions donades pels afectats, els quals afirmen que el missatge rebut ha estat que l’ajuda només es podrà oferir “quan estigueu al carrer”.
Cal recordar que ara fa unes setmanes, arran del desnonament d’una mare soltera amb fills a càrrec, el ministre portaveu, Guillem Casal, ja va defensar que “ningú s’ha quedat mai al carrer després d’un desnonament” i va assegurar que l’Executiu disposa d’ajudes socials per a persones en situació de vulnerabilitat. Actualment, la dona es troba residint de manera temporal a l’Arca d’Aixovall, després d’haver accedit al pis l’any 2022 amb un contracte de lloguer de 650 euros mensuals.