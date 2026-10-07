Govern manté el pols amb Gili per la llei d’habitatge i l’insta a buscar suports si vol arribar al Tribunal Constitucional

Continua l’estira-i-arronsa entre el Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany arran del projecte de llei per impulsar la construcció d’habitatge assequible. Després que la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, hagi tornat a qüestionar el text durant una entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’ d’RTVA i hagi apuntat la possibilitat de portar-lo al Tribunal Constitucional, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha replicat que l’Executiu «no té voluntat de fer polèmica amb aquesta qüestió», sinó de continuar incrementant l’habitatge disponible al país. En aquest sentit, ha defensat que els comuns han disposat de dos mesos per formular apreciacions, un termini que el Govern considera suficient, i ha recordat que el projecte ja es troba tramitat al Consell General.
Casal ha contraposat, així, el debat polític generat els darrers dies amb la necessitat, segons ha defensat, de treballar conjuntament en matèria d’habitatge. «Hem de ser capaços de decidir a quin costat de la moneda volem estar, si al de generar polèmica de forma permanent de tot allò que fa el Govern o al de voler intentar remar tots a favor» de millorar aquesta política, ha manifestat el portaveu governamental. Alhora, i davant les advertències de Gili sobre l’impacte que les mesures podrien tenir sobre les finances comunals, el portaveu ha considerat que les actuacions previstes no posen en entredit l’estabilitat pressupostària de la corporació escaldenca perquè estarien vinculades a futures inversions.
«Hem de ser capaços de decidir a quin costat de la moneda volem estar, si al de generar polèmica de forma permanent de tot allò que fa el Govern o al de voler intentar remar tots a favor» – Guillem Casal
Amb tot, el ministre també ha respost directament a la possibilitat d’acabar portant la norma davant el Constitucional. Segons ha remarcat, la cònsol no podria impulsar aquesta via en solitari, de manera que «ha de sondejar la resta de comuns» si vol tirar endavant aquesta opció. «O ho fa o les seves paraules quedaran en no res», ha asseverat Casal, qui també ha apuntat com a alternativa buscar el suport d’altres formacions polítiques amb representació tant al Comú d’Escaldes-Engordany com al Consell General.
Finalment, el també titular de la cartera de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha evitat entrar a valorar si el projecte pot presentar problemes de constitucionalitat i ha recordat que aquesta decisió correspon al Tribunal Constitucional. «La paternitat del que és constitucional o no no la tenim el Govern, el Consell General o els comuns», ha assenyalat, tot afegint que és el TC qui ho dictamina. Així, el portaveu ha donat per defensada la posició de l’Executiu en una controvèrsia que s’arrossega des de fa dies i sobre la qual ha assegurat que el Govern no vol «continuar amb aquesta temàtica».