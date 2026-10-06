Marsol retreu a Escaldes que no fes aportacions a la nova llei d’habitatge i lamenta que «no tots remem a favor»

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha respost a les crítiques formulades pel Comú d’Escaldes-Engordany contra el projecte de llei per fomentar la construcció d’habitatge assequible, després que la corporació alertés del suposat impacte que les exempcions fiscals poden tenir sobre les finances comunals i qüestionés la manera com Govern ha treballat el text. «El bo i l’oportú en una qüestió com l’habitatge és que tots remem a favor. Aleshores, et sorprèn que hi hagi persones o oposicions d’algun comú que no estiguin d’acord a fer tot el possible per millorar aquesta qüestió», ha afirmat Marsol, qui ha defensat que la llei «és necessària i oportuna» perquè busca incentivar la construcció de més habitatges a preu assequible.
«Aquest projecte de llei es va portar a la reunió de cònsols, l’hi vaig portar jo personalment, el vaig explicar i se’ls va donar un mes i mig perquè fessin aportacions», ha exposat la titular ministerial, qui ha posat en relleu que durant aquest període no va arribar cap proposta procedent de la corporació escaldenca: «Van tenir un mes i mig per poder fer les aportacions que creguessin i d’Escaldes no ens en va arribar cap». A més, i amb relació al fet que el comú anunciés que ha encarregat un estudi per determinar tant l’impacte econòmic de les exempcions com una possible afectació de les competències comunals, Marsol ha recorregut a una sentència anterior del Tribunal Constitucional per defensar la base jurídica amb què Govern ha impulsat el projecte.
«El bo i l’oportú en una qüestió com l’habitatge és que tots remem a favor. Et sorprèn que hi hagi persones o oposicions d’algun comú que no estiguin d’acord a fer tot el possible per millorar aquesta qüestió» – Conxita Marsol
Tanmateix, la ministra ha evitat afirmar de manera taxativa que el text superarà qualsevol eventual examen de constitucionalitat, precisant que «l’únic que pot estar convençut del tot és el Tribunal Constitucional, però nosaltres tenim indicis per sentències com aquesta que ens fan pensar que ha de ser constitucional». D’aquesta manera, Marsol ha fet referència a una sentència del 2021, en la qual, segons ha dit, ja s’abordava una qüestió vinculada a les competències comunals en matèria d’habitatge: «Aquella sentència ja diu que l’habitatge és una qüestió, en aquests moments, prou crítica i prou difícil com per poder passar per sobre dels ingressos dels comuns». «Et sap greu que un comú com el d’Escaldes, que aquest any ha tingut superàvit, digui que ara, per aquest projecte, que és en benefici dels ciutadans i de l’habitatge del país, no ho veu bé», ha afegit.
«Per això ho vaig portar a la reunió de cònsols i per això el títol de la llei ja diu ‘en col·laboració amb els comuns’. És una llei que ha de néixer i s’ha de fer amb la col·laboració de tots els comuns», ha remarcat Marsol, recordant que les corporacions «són una part molt important» del projecte per les exoneracions previstes i assegurant que «la majoria dels comuns hi estan d’acord». Tanmateix, la ministra ha anat més enllà i ha endurit el to i ha lamentat que no totes les administracions comparteixin l’enfocament plantejat per l’Executiu. «Et sap greu que no tots remem a favor de l’habitatge. Sembla que alguns ens ho creguem i d’altres no s’acabin de creure el problema de l’habitatge en aquest país», ha etzibat, deixant, però, oberta la porta a introduir canvis durant la tramitació parlamentària amb les esmenes corresponents.