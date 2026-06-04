Marsol anuncia que la setmana vinent s’obrirà un nou concurs per adquirir més habitatges per al parc públic

El Govern convocarà la setmana vinent un nou concurs per adquirir habitatges i incorporar-los al parc públic amb l’objectiu de continuar ampliant l’oferta de lloguer assequible. Així ho ha anunciat aquest dijous la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant el debat parlamentari del projecte de llei que regula els contractes d’arrendament d’habitatge per al període 2027-2030.
«La setmana vinent ja convoquem el concurs perquè es presentin les ofertes per a l’adquisició dels nous habitatges per part del Govern per formar part del parc públic», ha afirmat la ministra, qui ha deixat clar que l’Executiu manté aquesta política com una de les seves prioritats i ha assegurat que, si és necessari, també està disposat a incrementar els recursos destinats a aquesta finalitat. Durant la seva intervenció, la titular d’Habitatge ha reivindicat la creació del parc públic com una realitat consolidada. Segons ha exposat, actualment ja hi han accedit 180 persones i abans de final d’any s’hi incorporaran 150 famílies més.
Marsol també ha aprofitat el debat per respondre a les crítiques de l’oposició i defensar les accions impulsades pel Govern en matèria d’habitatge. En aquest sentit, ha assegurat que es continua treballant per ampliar el parc públic i ha remarcat que la demanda registrada és inferior a algunes xifres que s’han exposat públicament. «No hi ha 1.000 persones al registre», ha afirmat, detallant que hi havia 88 persones inscrites i que 56 de les sol·licituds corresponien a una mateixa persona.
La ministra ha destacat igualment la col·laboració dels comuns en la recopilació de dades sobre els habitatges de lloguer, tot assenyalant que «l’únic que falta és el Comú d’Escaldes-Engordany», que encara no ha facilitat la informació requerida. Tot i això, ha assegurat que amb l’entrada en vigor de la nova legislació aquesta obligació haurà de complir-se.
Des de Concòrdia, el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, ha reiterat que la seva formació fa temps que alerta sobre aquesta problemàtica i ha defensat actuar sobre els factors que, al seu entendre, han contribuït a tensionar el mercat. Entre les propostes exposades, ha tornat a plantejar una moratòria temporal de la inversió estrangera i un increment de la fiscalitat sobre les operacions especulatives.
Segons Escalé, una reducció dels preus de compravenda podria afavorir l’accés a la propietat i alleugerir la pressió sobre el mercat del lloguer. Al mateix temps, el líder de Concòrdia ha volgut reconèixer el paper dels propietaris que han actuat de manera responsable durant els darrers anys i ha defensat que també s’han de tenir en compte les dificultats derivades de l’augment dels costos de manteniment i reforma dels habitatges.
Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, ha insistit en la necessitat de reforçar les ajudes destinades als treballadors amb dificultats per accedir a un habitatge. «Demanem ajudes per a l’aspecte del lloguer però per a la gent treballadora, hem de fer parc públic», ha defensat.
En la rèplica final, Marsol ha lamentat les crítiques rebudes per part de l’oposició i ha assegurat que el Govern ha afrontat pràcticament en solitari la gestió de la problemàtica. «Ens hem sentit molt sols i sembla que només utilitzen la problemàtica de l’habitatge per treure’ns algun vot i fer demagògia», ha etzibat.