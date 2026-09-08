Govern deixa la porta oberta a noves destinacions aèries si queda marge dels cinc milions d’euros de l’actual concurs

Govern confia que alguna aerolínia es faci càrrec de les connexions amb París, Madrid i Palma des de l’aeroport d’Andorra-la Seu a partir del 2027. Cal recordar que el nou plec de bases fixa aquestes tres destinacions com els «mínims» que s’hauran de garantir, però el secretari d’Estat de Transports, Transició Energètica i Mobilitat, David Forné, ha deixat oberta la possibilitat d’ampliar la connectivitat amb altres rutes.
El sostre de la licitació, en tot cas, és de cinc milions d’euros anuals, una quantitat que no està garantida i que s’abonarà en funció de l’ocupació i dels ingressos reals de les connexions. Les empreses interessades disposen de menys de dues setmanes per presentar les seves propostes i, de fet, algunes ja han recollit el plec. «Hem fet un concurs molt interessant amb una dotació pressupostària molt gran i ambiciosa», ha defensat Forné durant la Diada de Meritxell.
Altrament, i demana pels taxistes que van quedar fora de la centraleta unificada del sector, ha fet memòria que el reglament estableix que els professionals han d’estar integrats en una centraleta i que, actualment, només n’hi ha una, formada per les dues associacions. Així, ha assegurat que l’Executiu ha facilitat que aquests professionals s’hi puguin incorporar i ha admès que, si actualment operen al marge de la centraleta, «no estan complint amb el reglament». En relació amb això, els ha instat a integrar-s’hi i ha remarcat que s’han fet reunions per facilitar aquesta incorporació, en un sistema que també disposa de l’aplicació web i mòbil Taxi Andorra.
Més freqüències amb la Seu
El servei d’autobús entre Andorra i la Seu d’Urgell també ha ampliat la seva oferta, especialment en hores punta, amb un increment d’una desena de freqüències diàries respecte de l’operativa anterior. En aquest punt, Forné ha destacat la seva utilitat per als treballadors transfronterers i per reduir l’entrada i sortida de vehicles particulars del Principat. Actualment, el servei és operat per dues empreses, Camino i Hife, i el Govern considera que l’increment de freqüències també permet millorar-ne l’eficiència.
Menys trànsit al carrer de la Unió
En darrer lloc, el secretari d’Estat de Transports, Transició Energètica i Mobilitat ha fet un balanç positiu de les actuacions al carrer de la Unió. Segons les dades dels mesos de maig, juny i juliol, el trànsit s’ha reduït entre un 22% i «un 30 i escaig per cent». També ha destacat, però, que més enllà de la reducció de vehicles, les actuacions han permès «ordenar un carrer que estava totalment desordenat». A més, la instal·lació de semàfors coordinats en cascada ha contribuït a reduir els temps de trajecte i, segons Forné, també ha permès millorar la seguretat de la via.